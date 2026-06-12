61 años de experiencia respaldan el compromiso de ASA con México

De este modo, ASA reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la industria nacional, mediante la prestación de servicios especializados que elevan los estándares de seguridad, eficiencia y sostenibilidad.

A lo largo de su trayectoria, la institución ha consolidado su experiencia técnica y operativa, por lo que hoy se posiciona como un referente para el desarrollo de la infraestructura y la profesionalización del sector en México.

De la misma manera, la dirección general de ASA reconoce activamente el esfuerzo, compromiso y pasión de todos sus colaboradores, quienes hacen posible el crecimiento y la solidez que los caracterizan.

Para sus ejecutivos, cada meta cumplida y cada servicio brindado reflejan la excelencia y el sentido de pertenencia de una comunidad que sabe transformar los desafíos sectoriales en oportunidades de desarrollo.