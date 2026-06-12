61 años de experiencia respaldan el compromiso de ASA con México

En el marco de la celebración por su 61 aniversario, Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) dio inicio a una importante campaña de medios con el objetivo de difundir los servicios estratégicos que ofrece al sector aeronáutico y aeroportuario.
La iniciativa destacará el rol que desempeña el organismo en áreas clave para la competitividad en México, como el suministro seguro y eficiente de combustibles de aviación, la formación de especialistas, la asistencia técnica y la gestión integral de proyectos.
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De este modo, ASA reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la industria nacional, mediante la prestación de servicios especializados que elevan los estándares de seguridad, eficiencia y sostenibilidad.
A lo largo de su trayectoria, la institución ha consolidado su experiencia técnica y operativa, por lo que hoy se posiciona como un referente para el desarrollo de la infraestructura y la profesionalización del sector en México.
De la misma manera, la dirección general de ASA reconoce activamente el esfuerzo, compromiso y pasión de todos sus colaboradores, quienes hacen posible el crecimiento y la solidez que los caracterizan.
Para sus ejecutivos, cada meta cumplida y cada servicio brindado reflejan la excelencia y el sentido de pertenencia de una comunidad que sabe transformar los desafíos sectoriales en oportunidades de desarrollo.