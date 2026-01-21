El gobernador de Yucatán rinde su primer informe de resultados

En este ejercicio, también resaltó la entrega de más de 200,000 paquetes de útiles y uniformes escolares, incluyendo zapatos y chamarras, y el establecimiento de las Becas Juventudes Renacimiento , que se otorgan a más de 9,000 estudiantes de universidades públicas de Mérida que no cuentan con apoyo federal.

Díaz Mena acentuó el Plan Bienestar, una inversión de casi 4,000 millones de pesos en obras públicas y vialidades en Mérida y municipios para llevar dignidad e igualdad a todo el estado.

De igual forma, mencionó la estrategia Aliados por la Vida , con la que se han realizado más de 5,300 acciones de prevención social del delito en escuelas, colonias y espacios públicos, principalmente en municipios de mayor incidencia delictiva.

Por último, el gobernador de Yucatán detalló que impulsará la construcción de Pilares Renacimiento, con la meta de llegar a 35 de estos sitios en todo el estado, para llevar educación digital, deporte, arte y música a la gente.

Transformación del sistema de salud

Díaz Mena destacó que se está fortaleciendo la red de clínicas y centros de salud en los municipios del interior, con más de 107,000,000 de pesos destinados a infraestructura, equipamiento y condiciones dignas de atención.

“Además se está avanzando en la construcción del nuevo Hospital O’Horán, luego de más de 120 años del edificio actual” añadió.

De la misma forma, adelantó que en unos días abrirá sus puertas el nuevo Hospital de la Marina, en Progreso.

Por lo tanto, Díaz Mena señaló que se invirtieron 180,000,000 de pesos en equipo de última generación y 450,000,000 en insumos para el Hospital de Alta Especialidad.

Inversión en centros campestres

Durante su informe en el Centro Internacional de Convenciones, el gobernador subrayó que se han rehabilitado cerca de 750 kilómetros de caminos rurales en más de 80 municipios. Con un presupuesto mayor a los 60,000,000 de pesos, se han proporcionado herramientas, insumos, maquinaria y apoyos para mecanización.