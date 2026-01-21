Publicidad

El gobernador de Yucatán rinde su primer informe de resultados

Durante la presentación, Joaquín Díaz Mena afirmó que combatir la desigualdad, llegar a las comunidades históricamente relegadas es su principal objetivo.
mié 21 enero 2026 05:31 PM
Desde el Centro Internacional de Convenciones, el titular del Ejecutivo estatal indicó que su administración está marcada por la cercanía con la gente. (Cortesía)

En el transcurso de su primer informe, Joaquín Díaz Mena, gobernador de Yucatán , sostuvo que el 87% de sus compromisos cuentan con presupuesto asignado. Esto con el objetivo de asegurar la presencia en las comunidades y en los 106 municipios por parte del gobierno estatal.

De esa manera, el mandatario remarcó que el programa Mujeres Renacimiento brinda a las madres autónomas un apoyo económico que en enero de 2026 aumentará a 3,000 pesos bimestrales. Y con la puesta en marcha de 31 Centros LIBRE, las yucatecas reciben atención psicológica, jurídica y social.

En este ejercicio, también resaltó la entrega de más de 200,000 paquetes de útiles y uniformes escolares, incluyendo zapatos y chamarras, y el establecimiento de las Becas Juventudes Renacimiento , que se otorgan a más de 9,000 estudiantes de universidades públicas de Mérida que no cuentan con apoyo federal.

Díaz Mena acentuó el Plan Bienestar, una inversión de casi 4,000 millones de pesos en obras públicas y vialidades en Mérida y municipios para llevar dignidad e igualdad a todo el estado.

De igual forma, mencionó la estrategia Aliados por la Vida , con la que se han realizado más de 5,300 acciones de prevención social del delito en escuelas, colonias y espacios públicos, principalmente en municipios de mayor incidencia delictiva.

Por último, el gobernador de Yucatán detalló que impulsará la construcción de Pilares Renacimiento, con la meta de llegar a 35 de estos sitios en todo el estado, para llevar educación digital, deporte, arte y música a la gente.

Transformación del sistema de salud

Díaz Mena destacó que se está fortaleciendo la red de clínicas y centros de salud en los municipios del interior, con más de 107,000,000 de pesos destinados a infraestructura, equipamiento y condiciones dignas de atención.

“Además se está avanzando en la construcción del nuevo Hospital O’Horán, luego de más de 120 años del edificio actual” añadió.

De la misma forma, adelantó que en unos días abrirá sus puertas el nuevo Hospital de la Marina, en Progreso.

Por lo tanto, Díaz Mena señaló que se invirtieron 180,000,000 de pesos en equipo de última generación y 450,000,000 en insumos para el Hospital de Alta Especialidad.

Inversión en centros campestres

Durante su informe en el Centro Internacional de Convenciones, el gobernador subrayó que se han rehabilitado cerca de 750 kilómetros de caminos rurales en más de 80 municipios. Con un presupuesto mayor a los 60,000,000 de pesos, se han proporcionado herramientas, insumos, maquinaria y apoyos para mecanización.

“Se están instalando más de 1,000 sistemas de riego con paneles solares y tecnificando más de 2,200 hectáreas, para que las y los campesinos cuenten con agua y puedan producir durante todo el año”, dijo Díaz Mena.

Asimismo, informó que se impulsaron los huertos y la producción de traspatio en favor de más de 2,200 familias. Aunado a ello, para apoyar el mejoramiento genético del ganado, se incrementó el subsidio de 20,000 a 30,000 pesos por semental.

Adicionalmente, el Ejecutivo estatal incentivó el repoblamiento del hato ganadero con más de 1,500 apoyos directos en 72 municipios, rescatando vientres y asignando 5,000 pesos por novillona destete y 9,000 pesos por vaquillona.

En materia de pesca, el mandatario estatal destacó la entrega de kits del esquema Seguridad en el Mar a más de 12,000 pescadores, con chalecos, radios con GPS y botones de emergencia.

Con estas acciones, Joaquín Díaz Mena reafirmó su misión de transformar Yucatán mediante una inversión histórica en sectores estratégicos.

