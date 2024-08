Diplomático mexicano en Shangái es relevado de sus funciones por agresiones

El excónsul adscrito reconoció que con la filtración del video “se ve mal” e insistió que la intención de divulgarlo era para desprestigiar su carrera de 40 años en el Servicio Exterior, en la que admitió, ha vivido otros conflictos.

“Es una historia complicada, sí, porque no soy un diplomático convencional, soy un diplomático que tengo ideas y las defiende. Me ha llevado a tener 15 años de castigo de 40 años de servicio pero al cabo de esos 40 años no me ha doblado la institución”, sostuvo.

Si bien había comentado que desde diciembre pidió su cambio de adscripción, solo hubo nombramientos sólo de mujeres en consulados. No obstante, en julio había sido notificado de su regreso a México y el 9 de septiembre salía de Shangái en un vuelo pagado por él.

Había confiado en que los tres años que le restaban para jubilarse se pondría a disposición de la Cancillería a esperar un nuevo destino o ver qué se decidía una vez que asuma el nuevo titular, Juan Ramón de la Fuente, pues aseguraba que no enfrentaría sanciones, lo que no sucedió así.