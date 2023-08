¿Dónde se encuentra el Huracán Hilary? Sigue su trayectoria en vivo

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos emitió una alerta de tormenta tropical en el sur de California por primera vez en la historia. La alerta De acuerdo con el NHC, por sus siglas en inglés, hay probabilidad de inundaciones catastróficas este fin de semana e inicios de la siguiente.

. @NOAA 's #GOESWest is closely monitoring major #HurricaneHilary 's path and strength this morning. A #TropicalStorm Watch has just been issued for parts of Southern California.

Latest: https://t.co/yi6nrBgnTO https://t.co/Yu9iUcp6Uu pic.twitter.com/MIlD4U8GPk

— NOAA Satellites (@NOAASatellites) August 18, 2023