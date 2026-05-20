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Estados

Mujer desaparece después de ingresar a cirugía estética en Puebla

Una cámara de seguridad muestra al personal de la clínica estética cargando un bulto hacia un vehículo momentos después de que iniciara la operación de Blanca Adriana Vázquez.
mié 20 mayo 2026 06:40 PM
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La familia de la mujer pide ayuda las autoridades para encontrarla. (Fotos: Especiales )

Era lunes 18 de mayo a las 17:00 horas cuando Blanca Adriana Vázquez acudió acompañada de su esposo a Detox Clínica, ubicada en Zavaleta en Puebla, en donde desapareció.

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De acuerdo con su hijo Adrián Morales, la mujer solo fue a pedir información sobre una liposucción con láser que una amiga del gimnasio le recomendó, pero como la familia desconfiaba de ese procedimiento, al final, su esposo accedió a acompañarla.

En la cita, se cree que la convencieron de hacerse de una vez la intervención por 10,000 pesos y comenzó la “operación”.

El esposo estaba en la sala de espera y una supuesta doctora salió a pedirle que fuera por una faja postoperatoria porque ya iban a empezar con el procedimiento. Él accedió, se fue de ahí hacia un centro comercial que se ubica a media hora del lugar.

Le dieron un número telefónico para que marcara y le abrieran cuando regresara, pero eso ya no ocurrió.

Cuando él volvió a la clínica una hora después, ya no encontró a nadie, todo ya estaba cerrado y ahí comenzó la búsqueda de Blanca Adriana.

Cámara muestra presunto crimen

La familia asegura que contactó al dueño del edificio en que está ubicada la clínica. Fue así que vieron en una cámara de seguridad que la supuesta doctora Diana Alejandra Palafox, su hijo y una empleada, subieron un bulto a un MiniCooper rojo.

“Estás perdonas desconectaron las cámaras, entonces ya no pudimos ver más, pero para desfortuna, quedó grabada una parte”, dijo al medio local MTP Noticias el hijo de la víctima.

Adrián cree que “algo salió mal”, en la intervención y quisieron ocultar el cuerpo de su mamá.

“Probablemente tuvieron un incidente, pusieron una sobredosis más de anestesia, lo cual provocó tal vez (…) que provocó algo”, consideró.

Ellos ya interpusieron una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FG) y en un primer operativo la noche del 19 de mayo, la autoridad ubicó en la casa del hijo de la “doctora”, el MiniCooper que aparece en los videos difundidos, pero aún no hay detenidos.

A la par, la mamá de la joven viajó de Huauchinango, un municipio de la Sierra Norte de Puebla, para encabezar una búsqueda con familiares en barrancas y terrenos baldíos.

La fiscal de Puebla, Idamis Pastor ha declarado que las investigaciones avanzan y pronto se esclarecerá el caso.

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Violencia Violencia de género Puebla

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