Manifestantes retiran bloqueos de la Autopista del Sol

Habitantes del municipio de Juan R. Escudero, Guerrero, liberaron esta tarde los puntos bloqueados de la Autopista del Sol y de la carretera federal Chilpancingo-Acapulco.
Los manifestantes bloquearon durante varias horas puntos de las carreteras para exigir que el Gobierno de Evelyn Salgado frene el paso a policías comunitarias que intentan entrar a sus comunidades.
De acuerdo con los manifestantes, la Unión de Organizaciones de Pueblos del Estado de Guerrero (UPOEG) y al Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipoeg-EZ) -ambas identificadas como policías comunitarias- tienen vínculos con el grupo criminal ''Los Rusos''.