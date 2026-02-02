Publicidad

Estados

Manifestantes retiran bloqueos de la Autopista del Sol

El bloqueo ocurrió en medio del puente vacacional por el Día de la Constitución. Se vieron afectadas miles de personas que intentan volver de las playas y pueblos de Guerrero a la Ciudad de México.
lun 02 febrero 2026 02:53 PM
Autopista Acapulco-3
Autoridades han alertado a ciudadanos por los bloqueos en la autopista. (Dassaev Téllez Adame/Cuartoscuro)

Habitantes del municipio de Juan R. Escudero, Guerrero, liberaron esta tarde los puntos bloqueados de la Autopista del Sol y de la carretera federal Chilpancingo-Acapulco.

Los manifestantes bloquearon durante varias horas puntos de las carreteras para exigir que el Gobierno de Evelyn Salgado frene el paso a policías comunitarias que intentan entrar a sus comunidades.

De acuerdo con los manifestantes, la Unión de Organizaciones de Pueblos del Estado de Guerrero (UPOEG) y al Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipoeg-EZ) -ambas identificadas como policías comunitarias- tienen vínculos con el grupo criminal ''Los Rusos''.

El Gobierno de Salgado envió al secretario de Seguridad Pública, Daniel Ledesma, y al subsecretario de Asuntos Políticos y Sociales de la Secretaría General de Gobierno, Francisco Rodríguez, para hablar con los manifestantes.

El 30 de enero, integrantes de las autodefensas ingresaron por la fuerza a comunidades de Tecoanapa y Juan R. Escudero, supuestamente en busca de elementos de "Los Ardillos", otro de los grupos criminales que asedian a la región.

''Los Rusos'', vinculados a las autodefensas, son señalados como una célula del Cártel de Sinaloa.

Por su parte, la UPOEG ha señalado a Óscar Sánchez, alcalde de Juan R. Escudero, por sus presuntos vínculos con ''Los Ardillos''.

Guerrero lleva varias décadas sumergido en la violencia. Sin embargo, la inseguridad aumentó en los últimos años por el conflicto entre ''Los Ardillos'' y ''Los Tlacos''.

Autoridades federales emitieron alertas para los ciudadanos ante las afectaciones en el tránsito hacia la capital mexicana.

