Catedrático de la Ibero Puebla denuncia golpiza de elementos de la Guardia Nacional

El catedrático fue localizado con vida la semana pasada en Nuevo León, luego de varios días incomunicado con su familia. El caso generó protestas en Puebla.
lun 19 enero 2026 06:30 PM
Leonardo Ariel Escobar Barrios, catedrático de la Universidad Iberoamericana Puebla, aseguró que integrantes de la Guardia Nacional (GN) le rompieron las costillas y lo tuvieron retenido sin justificación.

La desaparición de Escobar Barrios, de origen colombiano, generó movilizaciones en Puebla la semana pasada, antes de que autoridades reportaran que fue localizado con vida.

En un video publicado en redes, el catedrático contó que miembros de la GN lo detuvieron, pero nunca registraron el hecho.

En el Año Nuevo, el maestro llegó al Aeropuerto de Monterrey, Nuevo León, donde iba a llevar a cabo una escala hacia la Ciudad de México. Pero antes de partir de la capital, ocurrió la detención.

"Luego fui liberado, me entregaron mis pertenencias, pero cuando salí de la celda seguía muy desorientado, traté de acercarme hasta el Aeropuerto de Monterrey tratando de terminar finalmente mi escala, pero esto nunca fue posible, puesto que al llegar al Aeropuerto fui despojado de mis pertenencias y esto me imposibilitó poder seguir viajando", contó.

"Llegó un punto donde fui inadmitido al Aeropuerto de Monterrey por razones que desconozco y solo pude pasar una noche en el Aeropuerto, posteriormente se me vio obligado a deambular por las inmediaciones del Aeropuerto", añadió.

El maestro dijo que autoridades le prohibieron acercarse al Aeropuerto, por lo que deambuló durante días sin alimento.

"Afortunadamente, después de muchos días fui rescatado, porque debo decir que así fue, por una patrulla que maneja una clínica de rehabilitación, me confunden con una persona de calle y me llevan a la clínica en Juárez, ahí permanezco 10 días en una total inconsciencia, ellos dicen que durante estos días tuve mutismos, no hablé, no di detalles de mi identidad y solo tomé agua", dijo.

Según él, el 15 de enero logró recuperar consciencia y pudo avisar a su familia lo que había pasado.

"Se ha dicho que mi asistencia a dicho albergue fue voluntaria, nunca lo fue... me ven al borde de la muerte, no tengo conciencia ni recuerdos plenos para decidir ir, afortunadamente me llevan y gracias a ellos no pierdo la vida, yo ya estaba al borde de la muerte", concluyó.

