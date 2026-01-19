Catedrático de la Ibero Puebla denuncia golpiza de elementos de la Guardia Nacional

Leonardo Ariel Escobar Barrios, catedrático de la Universidad Iberoamericana Puebla, aseguró que integrantes de la Guardia Nacional (GN) le rompieron las costillas y lo tuvieron retenido sin justificación.

La desaparición de Escobar Barrios, de origen colombiano, generó movilizaciones en Puebla la semana pasada, antes de que autoridades reportaran que fue localizado con vida.

En un video publicado en redes, el catedrático contó que miembros de la GN lo detuvieron, pero nunca registraron el hecho.