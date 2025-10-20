Publicidad

Estados

‘Medio Metro de El Alto’ es hallado sin vida en barranca de Puebla

Amigos y familiares exigieron que la Fiscalía de Puebla esclarezca los hechos en los que perdió la vida el ‘Medio Metro de El Alto’.
lun 20 octubre 2025 06:14 PM
Muere ‘Medio Metro de El Alto’; fue hallado sin vida en barranca de Puebla
El personaje participaba en eventos musicales en Puebla. (Fotos: Especiales)

El cuerpo de Francisco Pineda, conocido como ‘Medio Metro de El Alto’ , se localizó al interior de una barranca en la junta auxiliar de San Sebastián de Aparicio, Puebla.

Su hermano Alvin confirmó en redes sociales que el cuerpo hallado este lunes 20 de octubre de 2025 corresponde a ‘Pakito’ -como le decía-, quien tenía acondroplasia.

Durante la mañana se registró movilización en la zona y se encontró el cadáver de una persona, vestida de blanco. Fue su condición física (acondroplasia) y un tatuaje en el pecho lo que logró su identificación.

Sonideros exigen que se esclarezca muerte

La última publicación que hizo Francisco ‘Pakito Pineda’ o ‘Medio Metro de El Alto’ fue el fin de semana en sus redes sociales, donde compartió imágenes donde se le ve bailando con una joven.

Redes sociales conocidos y amistades exigieron a la Fiscalía General del Estado de Puebla que investigue y esclarezca las causas de muerte del sonidero.

unnamed - 2025-10-20T161509.406.png

Hasta el momento se sabe que presentaba un fuerte golpe en la cabeza lo que aparentemente le arrebató la vida, pero aún no determina si se trató de un crimen o un accidente.

Asimismo, el cuerpo lo trasladaron al anfiteatro de la ciudad de Puebla, donde en las próximas horas se prevé que le realicen la necropsia de rigor para determinar las causas de muerte.

