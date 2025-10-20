‘Medio Metro de El Alto’ es hallado sin vida en barranca de Puebla

Durante la mañana se registró movilización en la zona y se encontró el cadáver de una persona, vestida de blanco. Fue su condición física (acondroplasia) y un tatuaje en el pecho lo que logró su identificación.

Sonideros exigen que se esclarezca muerte

La última publicación que hizo Francisco ‘Pakito Pineda’ o ‘Medio Metro de El Alto’ fue el fin de semana en sus redes sociales, donde compartió imágenes donde se le ve bailando con una joven.

Redes sociales conocidos y amistades exigieron a la Fiscalía General del Estado de Puebla que investigue y esclarezca las causas de muerte del sonidero.

Hasta el momento se sabe que presentaba un fuerte golpe en la cabeza lo que aparentemente le arrebató la vida, pero aún no determina si se trató de un crimen o un accidente.

Asimismo, el cuerpo lo trasladaron al anfiteatro de la ciudad de Puebla, donde en las próximas horas se prevé que le realicen la necropsia de rigor para determinar las causas de muerte.