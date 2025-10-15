Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Estados

Becas Educativas Leona Vicario 2025 en Tlalnepantla: cómo obtenerla y de cuánto es el apoyo

Si estudias en Tlalnepantla, puedes realizar tu registro educativo en línea; esta nota explica cómo completar el proceso.
mié 15 octubre 2025 04:29 PM
becas-educativas-leona-vicario-tlalnepantla
Antes de comenzar el trámite, el sistema solicita que todos los archivos estén en formato PDF, legibles y con un peso máximo de 1 MB. (Expansión|Gemini)

El municipio de Tlalnepantla abrió el registro en línea del programa Becas Educativas Municipales Leona Vicario 2025, dirigido a estudiantes de nivel básico, medio superior y superior.

La convocatoria, publicada por la Dirección de Bienestar y el Instituto Municipal de Educación Participativa y Comunitaria, detalla los pasos, fechas y requisitos para solicitar la beca desde la plataforma digital oficial.

Publicidad

Periodo y niveles que cubre la convocatoria

El registro permanecerá abierto del 10 al 21 de octubre de 2025 y podrá realizarse únicamente en la página https://becas.tlalnepantla.gob.mx/ .

La beca está disponible para los niveles básico (primaria y secundaria), medio superior y superior, según la información difundida por el gobierno municipal.

Para resolver dudas, el municipio habilitó el número de WhatsApp 56-35-58-49-69, con atención de lunes a viernes, de 10:00 a 17:00 horas.

Cómo llenar el formulario en línea

Antes de comenzar el trámite, el sistema solicita que todos los archivos estén en formato PDF, legibles y con un peso máximo de 1 MB.

El formulario se divide en cinco secciones principales:

Datos del tutor o tutora

Incluye información general como nombre completo, CURP, fecha de nacimiento, edad, correo electrónico, teléfonos de contacto, ocupación y parentesco con el estudiante.

También pregunta si el solicitante labora en Comisaría o Protección Civil y el tipo de beca a solicitar.

Domicilio del tutor

Se debe indicar colonia, código postal, calle y número.

En caso de que la colonia no aparezca en la lista, el formulario ofrece un espacio para registrarla manualmente.

Datos del alumno o alumna

Solicita nombre completo, sexo, fecha de nacimiento, edad y CURP, además de la información escolar del ciclo 2024–2025.

Datos escolares

Es necesario seleccionar el C.C.T. de la escuela, escribir el nombre del plantel, el turno, la colonia y el promedio general correspondiente al ciclo escolar anterior.

Declaraciones obligatorias

El formato pide marcar las siguientes opciones:

Declaración bajo protesta de decir verdad de no recibir otro apoyo con el mismo objetivo.

Confirmación de ser madre, padre, tutor o representante legal del menor.

Autorización para la realización del estudio socioeconómico.

Recomendamos

¿Cuándo reciben aguinaldo los pensionados del IMSS en 2025?
Finanzas Personales

¿Cuándo reciben aguinaldo los pensionados del IMSS?

Documentos que debes adjuntar

De acuerdo con la plataforma, los archivos deben cumplir con los siguientes criterios:

Formato: PDF.

Condición: Documento legible.

Tamaño máximo: 1 MB por archivo.

Entre los documentos solicitados en las secciones del formulario se encuentran:

- Identificación oficial del padre, madre o tutor.

- Comprobante de domicilio reciente.

- CURP del alumno y del tutor.

- Boleta escolar o constancia de estudios con promedio.

- Cédula del C.C.T. o datos del plantel.

- Cada archivo debe cargarse en el campo correspondiente antes de enviar el registro.

Publicidad

Tags

Asistencia social

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad