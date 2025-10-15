Becas Educativas Leona Vicario 2025 en Tlalnepantla: cómo obtenerla y de cuánto es el apoyo

Periodo y niveles que cubre la convocatoria
El registro permanecerá abierto del 10 al 21 de octubre de 2025 y podrá realizarse únicamente en la página https://becas.tlalnepantla.gob.mx/ .
La beca está disponible para los niveles básico (primaria y secundaria), medio superior y superior, según la información difundida por el gobierno municipal.
Para resolver dudas, el municipio habilitó el número de WhatsApp 56-35-58-49-69, con atención de lunes a viernes, de 10:00 a 17:00 horas.
Cómo llenar el formulario en línea
Antes de comenzar el trámite, el sistema solicita que todos los archivos estén en formato PDF, legibles y con un peso máximo de 1 MB.
El formulario se divide en cinco secciones principales:
Datos del tutor o tutora
Incluye información general como nombre completo, CURP, fecha de nacimiento, edad, correo electrónico, teléfonos de contacto, ocupación y parentesco con el estudiante.
También pregunta si el solicitante labora en Comisaría o Protección Civil y el tipo de beca a solicitar.
Domicilio del tutor
Se debe indicar colonia, código postal, calle y número.
En caso de que la colonia no aparezca en la lista, el formulario ofrece un espacio para registrarla manualmente.
Datos del alumno o alumna
Solicita nombre completo, sexo, fecha de nacimiento, edad y CURP, además de la información escolar del ciclo 2024–2025.
Datos escolares
Es necesario seleccionar el C.C.T. de la escuela, escribir el nombre del plantel, el turno, la colonia y el promedio general correspondiente al ciclo escolar anterior.
Declaraciones obligatorias
El formato pide marcar las siguientes opciones:
Declaración bajo protesta de decir verdad de no recibir otro apoyo con el mismo objetivo.
Confirmación de ser madre, padre, tutor o representante legal del menor.
Autorización para la realización del estudio socioeconómico.
Documentos que debes adjuntar
De acuerdo con la plataforma, los archivos deben cumplir con los siguientes criterios:
Formato: PDF.
Condición: Documento legible.
Tamaño máximo: 1 MB por archivo.
Entre los documentos solicitados en las secciones del formulario se encuentran:
- Identificación oficial del padre, madre o tutor.
- Comprobante de domicilio reciente.
- CURP del alumno y del tutor.
- Boleta escolar o constancia de estudios con promedio.
- Cédula del C.C.T. o datos del plantel.
- Cada archivo debe cargarse en el campo correspondiente antes de enviar el registro.