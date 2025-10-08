Congreso de Chihuahua aprueba reforma contra "lenguaje inclusivo" en escuelas

"No estamos de acuerdo", expresó la presidenta Sheinbaum durante su habitual rueda de prensa matutina al responder una pregunta sobre la reforma aprobada por el Congreso de Chihuahua.

"No más lenguaje ideologizado en los salones ni confusiones woke: sólo la verdad biológica de que únicamente existen niños y niñas, no 'niñes'", celebró en su cuenta de X Carlos Olson, diputado del Partido Acción Nacional (PAN).

Jael Argüelles, legisladora del partido oficialista Morena, se manifestó contra la propuesta y señaló que "defender el lenguaje inclusivo es defender el derecho a ser, a existir".

La reforma avalada el martes con 17 votos a favor y 14 en contra añade a las atribuciones de las autoridades educativas estatales la de "fomentar el uso correcto de las reglas gramaticales y ortográficas del idioma español".

En 2024, el presidente de Argentina, Javier Milei, prohibió el "lenguaje inclusivo" en toda la administración nacional y en la misma línea el mandatario estadounidense, Donald Trump, dijo en enero que su gobierno solo reconocería dos géneros: masculino y femenino.