Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Estados

Guatemala captura a líder del Cártel Jalisco; lo entrega a México

El sujeto enfrentará a la justicia en México por el delito de homicidio calificado. Se le señala por la violencia en la Sierra de Chiapas.
mar 30 septiembre 2025 04:21 PM
G2GbC2MWIAAEtDT.jpeg

Autoridades de Guatemala detuvieron y expulsaron de su territorio a Roger "N", alias 'El Peque', líder Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y del Cártel Chiapas-Guatemala.

El sujeto era considerado un objetivo prioritario para autoridades mexicanas, quienes lo señalan como generador de violencia en la Sierra de Chiapas.

Publicidad

La captura ocurrió en la fronteriza localidad de La Mesilla, Huehuetenango, Guatemala. Agentes centroamericanos entregaron a autoridades mexicanas al sujeto.

"En cumplimiento al plan de control fronterizo, la mañana de este martes, la Policía Nacional Civil, por medio de #INTERPOL Guatemala, expulsó del territorio nacional a Roger Irabier Roblero López, de 39 años, alias 'El Peque', ya que se encontraba de manera ilegal en territorio guatemalteco y era buscado por autoridades mexicanas", informaron autoridades.

El sujeto enfrentará a la justicia en México por el delito de homicidio calificado.

El Gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, reconoció el esfuerzo por parte de autoridades de Guatemala.

"Por la excelente coordinación y buena voluntad para mantener la seguridad y restablecer la paz en la frontera que compartimos. La colaboración y cooperación entre nuestros gobiernos y fuerzas del orden han sido fundamentales", dijo.

Publicidad

Tags

CJNG Cartel Jalisco Nueva Generación

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad