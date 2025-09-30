Guatemala captura a líder del Cártel Jalisco; lo entrega a México

La captura ocurrió en la fronteriza localidad de La Mesilla, Huehuetenango, Guatemala. Agentes centroamericanos entregaron a autoridades mexicanas al sujeto.

"En cumplimiento al plan de control fronterizo, la mañana de este martes, la Policía Nacional Civil, por medio de #INTERPOL Guatemala, expulsó del territorio nacional a Roger Irabier Roblero López, de 39 años, alias 'El Peque', ya que se encontraba de manera ilegal en territorio guatemalteco y era buscado por autoridades mexicanas", informaron autoridades.

Este mexicano fue detectado esta madrugada en la aldea Camojá, La Libertad, Huehuetenango, y ahora es entregado a autoridades de México.#PNCEnAcción pic.twitter.com/Kn20cf2M5E — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) September 30, 2025

El sujeto enfrentará a la justicia en México por el delito de homicidio calificado.

El Gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, reconoció el esfuerzo por parte de autoridades de Guatemala.

"Por la excelente coordinación y buena voluntad para mantener la seguridad y restablecer la paz en la frontera que compartimos. La colaboración y cooperación entre nuestros gobiernos y fuerzas del orden han sido fundamentales", dijo.