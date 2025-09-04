Candelabrum Metal Fest 2025: metaleros de buen corazón podrán donar su “mata” a niños con cáncer

El Candelabrum Metal Fest será el sábado 6 y domingo 7 de septiembre, desde el mediodía hasta la una de la mañana. Entre las bandas que se presentarán se encuentran las siguientes:

Eclipse

Necrot

Repulsión

The Crown

La venta de boletos se encuentra en la etapa 3 y los costos van de los 4,300 a los 5,600 pesos por ambos días; en general VIP, entre 2,800 y 3,950 pesos para ambos días.

Labor altruista

En esta edición, de la mano de la Asociación de Lucha contra el Cáncer en Niños (Alucca) y como parte de su campaña “Héroes sin mata”, los amantes del metal, quienes también se les reconoce como portadores de cabellera larga, podrán donar a quien así lo desee su mata de cabello para pelucas oncológicas destinados a niños y niñas que padecen esta enfermedad.

Para apoyar la labor de esta organización con sede en León, se tendrá un stand con personal especializado en el corte del cabello.

“Sabemos que de los principales incentivos es colaborar con una buena causa; sin embargo, nosotros como festival vamos a dar incentivos como mercancía del festival autografiado por los artistas, entre otras que se están definiendo”, explicó Quintero en entrevista con Expansión.

Ante el cuestionamiento sobre si recibieron algún tipo de críticas por parte de sectores de la sociedad, Kezhia Quintero aceptó que sí existía temor, porque algunas veces se piensa que en este tipo de eventos se realizan rituales o algo por el estilo. El productor aseguró que ahora los ponen como ejemplo en la ciudad como festival, como género y como público.

“La verdad sí hubo un poco de temor de este tipo de reacciones que ha habido actualmente en San Luis Potosí con Marilyn Manson, en Monterrey con algunas bandas, o en la CDMX con algunas bandas de black metal. Sin embargo, hubo una grata sorpresa, se arriesgaron, nunca juzgaron y apoyaron”, enfatizó.