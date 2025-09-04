Candelabrum Metal Fest 2025: metaleros de buen corazón podrán donar su “mata” a niños con cáncer

El Candelabrum Metal Fest se llevará a cabo este fin de semana en León, Guanajuato, en el que se prevé la participación de más de 20 bandas de este género musical que además contará con una actividad altruista.
Este 2025 será la cuarta edición del Festival que arrancará este viernes 5 de septiembre con una pre fiesta, que será el preámbulo de los dos días dedicados al metal en la Velaria de la feria de la capital guanajuatense, en donde se prevé una derrama económica de 50 millones de pesos de acuerdo con Kezhia Quintero, director de la agencia Soundtrack.
El Candelabrum Metal Fest será el sábado 6 y domingo 7 de septiembre, desde el mediodía hasta la una de la mañana. Entre las bandas que se presentarán se encuentran las siguientes:
Eclipse
Necrot
Repulsión
The Crown
La venta de boletos se encuentra en la etapa 3 y los costos van de los 4,300 a los 5,600 pesos por ambos días; en general VIP, entre 2,800 y 3,950 pesos para ambos días.
Labor altruista
En esta edición, de la mano de la Asociación de Lucha contra el Cáncer en Niños (Alucca) y como parte de su campaña “Héroes sin mata”, los amantes del metal, quienes también se les reconoce como portadores de cabellera larga, podrán donar a quien así lo desee su mata de cabello para pelucas oncológicas destinados a niños y niñas que padecen esta enfermedad.
Para apoyar la labor de esta organización con sede en León, se tendrá un stand con personal especializado en el corte del cabello.
“Sabemos que de los principales incentivos es colaborar con una buena causa; sin embargo, nosotros como festival vamos a dar incentivos como mercancía del festival autografiado por los artistas, entre otras que se están definiendo”, explicó Quintero en entrevista con Expansión.
Ante el cuestionamiento sobre si recibieron algún tipo de críticas por parte de sectores de la sociedad, Kezhia Quintero aceptó que sí existía temor, porque algunas veces se piensa que en este tipo de eventos se realizan rituales o algo por el estilo. El productor aseguró que ahora los ponen como ejemplo en la ciudad como festival, como género y como público.
“La verdad sí hubo un poco de temor de este tipo de reacciones que ha habido actualmente en San Luis Potosí con Marilyn Manson, en Monterrey con algunas bandas, o en la CDMX con algunas bandas de black metal. Sin embargo, hubo una grata sorpresa, se arriesgaron, nunca juzgaron y apoyaron”, enfatizó.