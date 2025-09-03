Publicidad

Huracán Lorena: trayectoria, estados afectados y zonas de posible impacto en México

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada, seguir indicaciones oficiales y extremar precauciones frente a lluvias intensas, viento fuerte y oleaje elevado.
mié 03 septiembre 2025 07:42 AM
Lorena se convierte en huracán y provoca lluvias intensas en el norte de México; esta es su trayectoria
El huracán Lorena pegará a las costas mexicanas el viernes 5 de septiembre, prevé la Conagua.

El huracán Lorena, categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, continúa fortaleciéndose paralelo a las costas de Baja California Sur, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Para la tarde de este miércoles, su centro se encontraba a varios kilómetros de Cabo San Lucas y Cabo San Lázaro, con vientos sostenidos de 130 km/h, rachas de hasta 160 km/h y desplazamiento hacia el noroeste a 24 km/h.

Estados afectados

Se prevén lluvias muy fuertes y torrenciales: de 150 a 250 mm en el centro y sur de Baja California Sur; de 75 a 150 mm en el centro y sureste de Sonora y Sinaloa; y de 50 a 75 mm en Baja California, Nayarit y Jalisco.

Los vientos alcanzarán rachas de 100 a 120 km/h en la costa de Baja California Sur y de 40 a 60 km/h en el Golfo de California, Sonora, Sinaloa y Jalisco. El oleaje podría llegar a 4.5–5.5 metros en la costa occidental de Baja California Sur y a 2–3 metros en Sinaloa y Nayarit.

¿Dónde impactará Lorena?

De acuerdo con Conagua, Lorena podría tocar tierra entre el viernes y el sábado en el sur y centro de Baja California Sur, cerca de Cabo San Lucas y Cabo San Lázaro. Se espera que llegue principalmente como tormenta tropical, aunque no se descarta que mantenga fuerza de huracán al momento del impacto.

Zonas de vigilancia y prevención

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), junto con el Centro Nacional de Huracanes de EU, estableció una zona de prevención por vientos de tormenta tropical desde Santa Fe hasta Punta Eugenia. La zona de vigilancia se ajusta de Todos Santos a Santa Fe y se establece desde Santa Rosalía hasta Bahía de los Ángeles.

Se recomienda a la población mantenerse informada, seguir las indicaciones de las autoridades y extremar precauciones ante lluvias intensas, vientos fuertes y oleaje elevado.

Huracán Florence

