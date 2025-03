Incendio en el Tepozteco afectó a 100 hectáreas; está controlado un 40%

La funcionaria detalló que el incendio forestal alcanzó a decenas de ejemplares de pino y encino que se ubican en las áreas naturales protegidas de esta zona del estado de Morelos.

Reconoció que el gobierno municipal de Tepoztlán y del estado de Morelos actuaron de inmediato y que este mismo miércoles se sumaron brigadas de la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina y la Guardia Nacional para apoyar en las labores de combate al fuego.

“Vamos a incrementar el número de combatientes. Estamos en este momento más de 250 servidores públicos. En este momento tenemos un control del 40% del incendio forestal y 30% de liquidación”, resaltó.

La titular de la #CNPC, @laualzua, la gobernadora de #Morelos, @margarita_gs, y el presidente municipal de #Tepoztlán informan 📹 sobre las acciones conjuntas 🤝 para combatir el incendio 🔥 en Malinalpa/Tepoztlán.@SSPCMexico pic.twitter.com/asA6aEDDqm — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) March 26, 2025

La Comisión Nacional Forestal de la Secretaría del Medio Ambiente del gobierno de México anunció que se espera en las próximas horas el arribo de equipos aéreos de la Defensa Nacional para el combate al incendio.

Por su parte, el presidente municipal de Tepoztlán, Perreo Quiroz, dijo que según los testimonios de habitantes de la zona, el incendio pudo haber sido provocado, por lo que ya se iniciaron las investigaciones correspondientes sobre este caso.

“Para que este incendio no quede impune, tenemos ya muchos antecedentes donde ha habido incendios recurrentemente en esta zona. Esto no puede seguir sucediendo, no puede haber incendios provocados”, señaló.