Familiares y vecinos realizaron bloqueos a vialidades para exigir la intervención de las autoridades.

El jueves fue encontrado el cuerpo del menor en el domicilio de Mario ‘N’, de 30 años, propietario del negocio donde el menor solía ir a jugar. Fue hallado dentro de un tinaco en la azotea, atado, a solo unas cuatro casas de distancia de su hogar.

Ese mismo día elementos de seguridad identificaron a un hombre con actitud sospechosa cerca del paraje ‘Los Manantiales’, por lo cual le realizaron una revisión.

Se trataba del sospechoso, quien llevaba consigo un cuchillo de 10 centímetros y un celular.

Incluso, el presunto culpable partició en las labores de búsqueda del menor, pero se escondió cuando su domicilio fue inspeccionado.

Mario ‘N’ fue detenido como presunto responsable de la desaparición y homicidio de 'Toñito'.

Familiares, vecinos y compañeros de la escuela ‘Niños Héroes de Chapultepec’, donde Toñito estudiaba el tercer año de primaria, acompañaron al menor en su último adiós este sábado.

Fue enterrado en un ataúd blanco rodeado de globos con las leyendas “justicia” y "descanse en paz”.

“Los niños no se tocan, no se violan y no se matan. Justicia para Toñito”, se leía en varias de las pancartas de protesta.

La Fiscalía General del Estado de México inició una carpeta de investigación, aunque aún no informa sobre el posible móvil del asesinato.

Si es encontrado culpable de homicidio simple, Mario ‘N’ puede ser sentenciado con una pena de 10 a 15 años de prisión por el asesinato de 'Toñito'.

Si se determinarse que se trata de homicidio calificado (con premeditación, alevosía o ventaja) la sanción puede incrementarse a entre 40 y 70 años de prisión e incluso pena de por vida, de acuerdo con el Artículo 242 del Código Penal del Estado de México.