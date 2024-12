Bloqueos en Ecatepec hoy: sigue el caos vial en vialidades por manifestantes

Avenida Central (varios puntos).

Avenida José López Portillo

Vía Morelos a la altura de la autopista México-Pachuca

Avenida Central en su cruce con Avenida México.

Periférico a la altura de Río de los Remedios.

R1

La zona conocida como Y sobre la Vía Morelos.

Además, el servicio del Mexibús en la Línea 1, a la altura de la estación UNITEC, está interrumpido derivado de los bloqueos.

Algunos de los inconformes están en la explanada del Palacio Municipal de Ecatepec, para exigirle al exalcalde Fernando Vilchis que haga los pagos correspondientes, algunos de los cuales vienen desde 2019.

En Toluca, capital del Edomex, otros manifestantes solicitan audiencia con la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, para que intervenga para poner solución y que se hagan los pagos correspondientes de trabajadores municipales.

Desde aproximadamente las 06:00 horas de este miércoles 18 de diciembre, los manifestantes algunos integrantes del SUTEYM exigen el pago de su quincena, aguinaldo, prima vacacional, entre otros; a esta exigencia se le suman los trabajadores de limpia, por lo que advirtieron a las autoridades que en caso de no atender sus demandas, estos bloqueos se extenderán.

A través de mantas que portan los camiones se observa que hay pagos pendientes desde 2019, por lo que a través de videos difundidos en redes sociales se observa que ya hay colocación de casas de campaña frente a la explanada municipal en Toluca.

Lo anterior, genera molestia entre los automovilistas y vecinos que circulan por la zona y que exigen a los manifestantes que se retiren porque tienen que trasladarse a sus trabajos, hospitales, u otro destino; así como la intervención del gobierno municipal para que atiendan las peticiones y ya no haya problemas de circulación en uno de los municipios más grandes del Estado de México.

Que chingue a su madre el gobierno de Ecatepec que no le paga a sus trabajadores, me hicieron caminar como un kilómetro y gastar $30 más y aún no sé si voy a llegar al trabajo pic.twitter.com/OTnSeWWud6

— 🦇David🦇 (@Abadon00) December 18, 2024