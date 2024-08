Autopista México-Puebla hoy: ¿Sigue el bloqueo en la carretera?

Los ejidatarios de Santa Rita, en el estado de Puebla, exigen el pago de una indemnización millonaria por la expropiación de terrenos, hace más de 60 años, para la construcción de esta vialidad.

No obstante, el gobierno federal ya declaró que no caerá en "chantajes" y que tampoco reprimirá a los campesinos. Por lo cual no se ve una ruta clara para la resolución del presente conflicto.

Tanto el gobierno federal, como el del estado de Puebla, señalaron que detrás de estas manifestaciones existen intereses particulares.

"Como ya lo hizo patente el Presidente de México, existen intereses particulares detrás de los bloqueos. A lo largo del día, en colaboración con las autoridades federales, hemos buscado el diálogo que nos permita alcanzar un acuerdo. Desafortunadamente esto no ha sido posible hasta el momento", señaló Sergio Salomón Céspedes, gobernador de Puebla.