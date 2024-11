Melanie Barragán relata qué pasó previo a la agresión de su novio

La víctima de 20 años, relató en entrevista con un Foro TV que Christian la golpeó al salir de una fiesta el 31 de octubre después de discutir porque el joven acosó a una de sus amigas.

“Estábamos en una fiesta. Ese día recuerdo que Christian tocó indebidamente a mi amiga Danna, yo le quité la mano y entonces ahí se formó una discusión. Yo le dije que por qué la había tocado, que no lo debía de haber hecho. Salimos de la fiesta, él se subió al carro, me dijo que él no era así, infiel, y me repetía muchas veces que él no era así, que le iba a hablar a Danna para que le dijera que él no era así”, compartió Melanie.

La víctima relata que Christian se aleja en el coche, “porque según esto yo tenía las llaves de su carro. Ya que el carro es de botón y detectando las llaves se activa el motor. A él se le cayeron y pensó que yo las tenía. Fue cuando él se bajó del carro, llegó y me golpeó”

La otra joven que estaba con ella es identificada como Danna Paola, quien la defendió y pidió ayuda cuando vio que no podían contra el agresor. “Se lo agradezco demasiado, fue un ángel e hizo lo que pudo”, aseguró Melannie, quien se recupera de los golpes recibidos.

Después, llamaron a la policía, pero los agentes no quisieron llevárselo “porque no había una orden y se fugó, ya no lo pudieron detener”, agregó Melanie.

Melanie asegura que ninguna mujer debe sufrir de violencia y que se deben alejar ante la más mínima señal de violencia.

“Yo les aconsejo de verdad, de corazón, que alcen la voz, no están solas. Nosotras, entre todas nos apoyamos, es muy importante que denuncien. Se empieza con insultos, gritos, así se va empezando a crecer la violencia y no se tienen que quedar calladas, tienen que denunciar, se siente muy feo”, finalizó.

Ofrecen recompensa por Christian

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas ofrece una recompensa de 200,000 pesos a quien ofrezca información veraz para aprehender a Christian ‘N’ de 21 años de edad, estudiante de Medicina de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) y quien golpeó a Melanie hasta mandarla al hospital. Además de que se abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos.

“Tu denuncia es confidencial. 841 841 0595 o recompensasfgje@fgjtam.gom.mx”, se lee en el boletín.