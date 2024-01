Cofepris pide a Reyes Magos vigilar estos detalles en juguetes

Recomendaciones en juguetes

La dependencia federal enumera los siguientes consejos:

-No comprar juguetes que carecen de etiquetas informativas, que no contengan leyenda de advertencias y medidas de precaución, o bien, que no garanticen la calidad sanitaria del producto y de los materiales de fabricación.

-Respetar la edad recomendada por el fabricante, ya que el uso inadecuado puede exponer a niñas y niños a asfixia por ingestión de piezas pequeñas u obstrucción en fosas nasales y oídos.

-Las pinturas o recubrimientos utilizados en juguetes irregulares podrían no estar autorizados y ser tóxicas al contener sustancias nocivas para la salud.

La Cofepris recuerda en un boletín que se llevan a cabo análisis en las diferentes piezas de los juguetes para determinar la cantidad de plomo que puede encontrarse y con ello garantizar que no rebase el límite establecido por las normas oficiales.

Riesgos de plomo en juguetes

El contacto con este metal pesado representa un riesgo grave, ya que podría causar afecciones al sistema nervioso central y circulatorio. No debe ser ingerido por las y los niños, quienes en etapas tempranas suelen morder, chupar o ingerir accidentalmente las piezas, o por la simple manipulación de un juguete contaminado.