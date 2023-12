Un taxi a la estación es más caro que un boleto del Tren Maya en Cancún

Del aeropuerto de Cancún a Playa del Carmen el costo asciende a 120 dólares (2,063 pesos), a la zona hotelera 85 dólares (1,461 pesos), a Puerto Morelos 98 dólares (1,685 pesos), a Tulum 220 (3,782 pesos).

El alto precio de la transportación ha ocasionado largas filas en la renta de autos. Por lo que se paga un trayecto de 10 kilómetros se puede rentar un auto particular hasta por dos días.

Los propios prestadores de servicios reconocen el alto precio, pero dicen que no hay otra opción para transportarse.

“Los precios de aquí sí son un poco elevados, pero son estándares, los manejamos todas las empresas. A los clientes yo les pregunto: ¿les hablo en dólares estadounidense, canadiense o en pesos”, dijo otra de las ofertadoras del servicio de transportación.

Los taxistas están optimistas por la llegada del Tren Maya porque en un viaje corto pueden obtener más de 1,000 pesos.

La estación de Cancún del Tren Maya está ubicada sobre la carretera 180 y a unos kilómetros del Aeropuerto Internacional. Hasta el próximo 30 de diciembre funcionará como terminal del Tren Maya, pues el día 31 de diciembre, el presidente López Obrador ha prometido que ampliará la ruta hasta Palenque, Chiapas.

Hasta el momento, no hay otra forma de llegar a la estación del Tren Maya en Cancún que no sea a través de un taxi, pues no hay autobuses que lleven a ese nuevo sistema de transporte.