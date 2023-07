Hipólito pidió ayuda a fuerzas federales... una semana después lo asesinaron

Plantar cara al narco

En cuestión de días, Mora, padre de 11 hijos, pasó de trabajar la tierra a ser llamado "comandante". Él y otros 250 vecinos acababan de hartarse del ambiente de extorsiones y secuestros impuestos en la región por Los Caballeros Templarios y tomaron también el camino de las armas.

Los civiles, en medio del vacío de autoridad que reinaba en Michoacán, se alzaron primero en La Ruana, dos horas después en Tepalcatepec, un pueblo cercano, y se fueron extendiendo a otros muchos lugares del estado.

"Yo no he estudiado ninguna carrera. A veces hay personas que me llaman 'comandante', pero me da pena que me llamen así", dijo en una entrevista con EFE un año después de la formación de los Grupos de Autodefensa.

Aunque en un primer instante los comandos civiles consiguieron retener el avance de la violencia, con el paso del tiempo se fueron adentrando en una nube de sospechas y controversias. A Mora lo acusaron de buscar un beneficio personal e incluso de estar coludido con el crimen organizado.

En 2016, en declaraciones al diario mexicano El Universal, llegó a decir que las autodefensas se habían convertido en "una farsa y una cochinada" por la infiltración de miembros del narco.

Hipólito Mora sobrevivió a varios atentados antes de este jueves. (Foto: Adolfo Vladimir/Cuartoscuro )

Luces y sombras

Durante sus diez años de lucha contra el crimen organizado en Michoacán, Mora se convirtió en un personaje con luces y sombras. Las polémicas se sucedieron y en 2014 fue encarcelado acusado de un doble homicidio.

La fiscalía lo señaló por coparticipar en el asesinato de Rafael Sánchez Moreno y José Luis Torres, cuyos cuerpos aparecieron calcinados en Buenavista, un municipio al que pertenece La Ruana y cuyo grupo de autodefensa estaba enfrentado al de Mora.

Tras varios meses en prisión, fue liberado ante la falta de pruebas y se le otorgó la libertad condicional.

Pasó una década, sobrevivió a atentados y a las dudas sobre los posibles delitos cometidos, trató de llevar su lucha al plano político. Pero no logró acabar con el enemigo al que plantó cara.

En 2019, la Fiscalía estatal identificó un Michoacán envuelto en una espiral de violencia debido a la participación de organizaciones cada vez más poderosas, como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), La Nueva Familia Michoacana, el Cártel de Tepalcatepec o el Cártel de Zicuirán.

-Con información de Lluís Lozano, de la agencia EFE.