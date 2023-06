Samuel García pide apoyo para destituir a fiscal; AMLO le manifiesta respaldo

En sus redes sociales, el gobernador anunció que viene hacia la ciudad de México para pedir la destitución del fiscal del estado.

Voy rumbo a la CDMX a pedir la destitución del encargado de la Fiscalía de Nuevo León impuesto por el PRIAN a raíz de la denuncia y renuncia el anterior titular. Ya hablé con el presidente @lopezobrador_ para decirle que esta situación es insostenible y ahora voy ante el Congreso — Samuel García (@samuel_garcias) June 8, 2023

López Obrador pidió que se revise la figura del fiscal, pues en algunos casos éstos tienen más poder que los gobernadores.

“Que se revise hacia adelante. Es que se eligieron a fiscales con autonomía completa y estos fiscales muchas veces tienden a tener más fuerza en los hechos que los gobernadores”, dijo.

El presidente también calificó como “un exceso” la orden del fiscal para que elementos intentaran ingresar a las oficinas de la Torre Administrativa del gobierno.

“Ayer, una orden del procurador llevó a que catearan una oficina del gobierno del estado, tomaron con la policía. ¿Qué es eso? O sea, es un exceso, ahí no hay equilibrio de poderes, ahí el poder de los poderes quieren serlo los legisladores de oposición, o sea, el bloque este, y esto afecta mucho a los ciudadanos. Si en Nuevo León se votó por el gobernador, pues lo tienen que respetar, él es el titular del Ejecutivo y no chantajearlo. Porque si fuese… porque el gobernador está incumpliendo con la ley o hay actos de corrupción, pues sí, pero no es por eso”, refirió.

Pidió que se respete a Samuel García, pues dijo que él fue electo por los ciudadanos.

