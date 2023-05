Migrantes acaparan albergues en Tijuana tras una semana del fin del Título 42

Hasta un incremento del 500%

El pastor Albert Rivera Colón, director del albergue "Ágape Misión Mundial", dijo a EFE que al menos esta semana “han incrementado un 500 % el número de migrantes que están viniendo a pedir un lugar donde refugiarse, sobre todo las personas desplazadas”.

Detalló que el albergue que dirige llegaba a albergar a entre 350 y 400 personas procedentes de diversos países de Centro y Suramérica, así como al interior del país.

Sin embargo, explicó, ahora tienen más de 950 migrantes, incluidas familias completas y muchos menores de edad.

“Se están incrementando demasiado, sobre todo los desplazados en el albergue y esperamos que seguramente lleguen más; y todos los días nos están llamando para ver si tenemos espacio”, resaltó el activista.

El final del Título 42 ha provocado incertidumbre entre migrantes. (Foto: EFE )

No reciben retornados por Título 8

Sobre los migrantes que están siendo retornados por el Título 8, norma que ha regido el tránsito de migrantes históricamente, el pastor Rivera Colón dijo que como organización ya emitieron un comunicado en el que se les está informando a las personas que no los estarán recibiendo si llegan bajo esa circunstancia.

Explicó que han llegado algunas personas, pero han tenido que negarles la recepción, pues los migrantes retornados bajo esta ley son sancionados por cinco años, necesitan de un abogado para poder pedir un perdón "y nosotros no tenemos abogados para ellos”.

Explicó que lo que les están recomendando a estas personas es que acudan con las autoridades de Atención al Migrante tanto del municipio de Tijuana, como del estado norteño de Baja California, ya que ellos deberían atenderlos mediante el convenio de recibimiento que aceptó el Gobierno mexicano.

“El Gobierno de México debería saber que una vez retornados los migrantes por el Título 8, son cinco años los que no podrán ingresar a Estados Unidos y deberían tener un albergue y una bolsa de trabajo para ellos, para que las personas busquen insertarse a la sociedad mientras arreglan su situación”, manifestó.

Migrantes no saben aún sobre procedimientos

Josefina González, migrante originaria del estado mexicano de Guerrero, confirmó a EFE que efectivamente ella ha notado que han estado llegando más personas migrantes a la ciudad y a los albergues, sobre todo en el que ella se encuentra.

“Mucha gente ha estado llegando, no sé si es porque ya terminó el Título 42, pero sí hay mucha gente llegando a diario, hemos visto muchas personas aquí”, compartió.

Agregó que no sabe exactamente cuáles sean los casos que traigan a cuestas los migrantes; sin embargo, consideró que “están aquí no por querer venirse, simplemente cada quien tiene su caso y su historia y sabrán qué hacer con ello”.

Sobre el Título 8 admitió no saber aún cómo serán los trámites y procedimientos una vez que vayan y presenten sus casos, pues aún no ha conocido de alguien que ya haya pasado por ese proceso y les haya compartido su experiencia.

“No le sabría tener una respuesta correcta porque no he entrado todavía ahora que pusieron el Título 8, apenas están dando las citas con esta nueva política y todavía no sabemos de un caso entre migrantes sobre cómo está funcionando esa medida”, manifestó.

Finalmente, explicó que ahora con la nueva versión de la aplicación CBP-One 2.50 que relanzaron las autoridades estadunidenses, le fue más fácil poder sacar su cita, “porque primero te llega tu correo de confirmación y después te toma la foto, antes si era más difícil y había más trabas”.