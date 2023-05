“Aquí nos quedamos, aquí vamos a morir”, dicen pobladores vecinos de “Don Goyo”

Centro de Xalitzintla, localidad cerca del volcán Popocatépetl en Puebla. (Foto: Luisa Tirzo)

Lourdes ha platicado con ellos como parte de su labor como funcionaria pública, pero son pocas las que estarían dispuestas a irse.

En el recorrido que MTP Noticias realizó en la zona, encontró que son las personas de la tercera edad quienes dicen que no tienen nada qué perder si se quedan.

Regidora Lourdes Pérez en el recorrido que MTP Noticias realizó. (Foto: Luisa Tirzo )

Militares ya rondan por la zona y ya están revisando las rutas de acceso mientras que el gobierno de Sergio Salomón Céspedes recomienda el uso de cubrebocas en 17 localidades y municipios, pues van en aumento enfermedades como conjuntivitis y enfermedades de las vías respiratorias.

“Si te quieres ir vete, yo no”: recuerdan erupción del volcán Popocatépetl

Algunas personas que eran jóvenes o menores de edad en el año 2000, cuando fue una de las erupciones del volcán Popocatépetl, recuerdan cómo la vivieron.

Por ejemplo, Juana, de 78 años de edad, recuerda que su esposo no quiso dejar la cosecha ni los animales en ese entonces.

Ella es Juana, quien se niega a irse junto con su esposo. (Foto: Luisa Tirzo )

“’Si te quieres ir vete, yo no’, me decía mi esposo en la erupción pasada y no nos fuimos, estábamos tristes porque no había nada de gente, porque todos se fueron, pero no podíamos irnos porque teníamos maíz y animales”, señaló en entrevista.

Ahora con el aumento de la actividad, asegura que sí está dispuesta a irse, pues tiene miedo de que el volcán los sepulte como ha ocurrido en otros países.

Otras personas no saben qué hacer. “No sabemos a dónde iríamos ni a dónde nos van a llevar (…). No hay quién nos informe, no tenemos ni policías”, aseguró María Teresa, a quien se le han irritado los ojos en las últimas semanas por la lluvia de ceniza que se ha emitido.

Ella es María Teresa y no sabe qué hacer en caso de erupción. (Foto: Luisa Tirzo )

Ella es una de las pocas habitantes que utiliza cubrebocas al salir a la calle y pese a los malestares no ha acudido al médico, pues tendría que viajar a San Nicolás de Los Ranchos.

El edil auxiliar, Rodrigo de la Cruz, ha solicitado brigadas de salud para atender, sobre todo a los menores de edad, por la respiración de la ceniza, pero será este 17 de mayo cuando se detallen acciones a emprender. El estado únicamente ha recomendado uso de cubrebocas.

“Afecta sólo a los que tienen defensas bajas”

La propia Secretaría de Salud ha confirmado que aumentaron los casos de conjuntivitis y enfermedades de vías respiratorias por la caída de ceniza en toda la zona metropolitana de Puebla.

Aún así, hay quienes creen que no se enfermarán todos como Juan Sandoval.

“No a todos nos afecta, nomas a los que están bajos de defensas. Nadie de mi familia está mal”, dijo.

La Secretaría de Gobernación federal ha advertido que la ceniza produce afectaciones a largo y corto plazo en la salud de los que están en contacto con ella.

Algunos de estos son:

-Irritación aguda de ojos y vías respiratorias .

-Conjuntivitis irritativa o abrasiones a la córnea.

-Trastornos gastrointestinales.

-Severas formas de agotamiento respiratorio.

-Hipersecreción preexistente de moco.

-Potencial de desarrollar enfermedades obstructivas.