El INE da inicio al proceso electoral judicial la próxima semana

En acatamiento a la Reforma Judicial en vigor a partir del lunes pasado, el INE arrancará con esa primera sesión la fase de preparación del proceso con rumbo a la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Hay muchas dificultades operativas, y es en lo que estamos trabajando, pero para eso contamos con muchas áreas técnicas altamente calificadas”, declaró Taddei.

Explicó que lo primero que deberán hacer es ordenar la reforma al reglamento de Sesiones, además el levantamiento de un Marco Geográfico Electoral nuevo y un calendario de actividades rumbo a la elección, en junio de 2025.

“Estamos partiendo de cero”, admitió Taddei, y además sin recursos.

Explicó la necesidad de la nueva cartografía porque las elecciones federales que organiza el INE se organizan por distritos.

“En este caso en la configuración de las áreas de adscripción de jueces, magistrados y todo lo que tiene que ver con el poder judicial tiene que ver con cargas de trabajo, cargas procesales, no tiene que ver con los 300 distritos”.

“Por lo tanto lo primero que tenemos que empatar es eso”, además se esperará la información del Consejo de la Judicatura respecto a los cargos a elegir, por circuito judicial, como ordenó la reforma.

La funcionaria consideró, a pregunta expresa, que no se puede hablar de fracaso porque aún no inicia el proceso, y que para evitarlo deberá el INE de emprender una tarea pedagógica entre los ciudadanos, para “no fallar en cómo vas a votar, cuándo vas a votar, cómo va a ser la boleta si vamos a tener casillas, si vamos a tener centros de votación”.

Sin embargo admitió que toda esa parte aún será analizada y en eso radica la complejidad, “porque estamos partiendo de cero, estamos poniendo por primera vez reglas del juego no están participando los partidos políticos, no tenemos, no hay leyes secundarias, no tenemos todo eso, pero sí tenemos la facultad reglamentaria” para sustituir la ausencia de leyes.