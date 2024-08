Morena y aliados consiguen mayoría en Diputados y obtienen control en el Senado

Así dieron el debate

En la discusión, los consejeros que votaron a favor pusieron énfasis en que no pueden interpretar la Constitución de manera distinta a lo que se ha hecho en el pasado: el 8% de sobrerrepresentación se aplica sobre partidos, no sobre coaliciones, como pidieron al INE académicos y opositores para limitar la presencia de La Cuarta Transformación en la Cámara de Diputados.

Es así que Morena y aliados tendrán la mayoría calificada y el criterio fue defendido “pedirle al INE hoy, que aplique esta fórmula de otra manera es impensable, este Consejo General no puede apartarse de la Constitución”, advirtió la consejera presidenta Guadalupe Taddei.

El límite del 8% “aplica a los partidos en lo individual. Es inaceptable colocar al INE en una falsa disyuntiva, la Constitución es contundente y precisa. No hay dilema. Las reglas constitucionales son muy claras” agregó.

“El INE no construye fracciones parlamentarias. Tampoco tenemos dudas de cómo se aplica la Constitución. No existe un dilema. Nuestro actuar está más allá de coyunturas electorales (…) el INE no quita ni regala diputaciones ni senadurías. La única que puede hacerlo es la ciudadanía con su voto”.

Incluso, el consejero presidente de la Comisión de Prerrogativas, Ucc Kib Espadas expresó que aún no gustándole la sobrerrepresentación aprobada, la fórmula la marca la Constitución.

“De 1997 a la fecha se han dado cientos, sino miles de lecturas iguales a este mandato constitucional (…) nadie, nadie jamás ha pretendido que donde la Constitución dice ´ocho por ciento del total de la Cámara´ se debe leer ´ ocho por ciento de la votación de cada partido´… Los participantes de esas negociaciones están vivos, la pretensión jamás fue ni jamás se interpretó así”, expuso.

También a favor de la aplicación tradicional, pero con crítica a una y otras posturas, la de la rigidez constitucional y la flexibilidad para interpretar y aplicar otra fórmula, el consejero Arturo Castillo evidenció que quienes así lo expresan pensaban al revés.

Quienes en 1996 aprobaron por unanimidad el modelo hoy, exigen una nueva interpretación en aras de una interpretación más justa. Y por otro lado, con excepción del PRD, quienes antes cuestionaron el modelo y durante los últimos años han sostenido que la justicia debe primar sobre la ley, hoy piden una interpretación más estricta. Estamos entre la justicia y la ley”.

Para el consejero “se exige que se trate a las coaliciones como si se tratar de parridos eso implicaría desconocer la voluntad del legislador y dejar sin efecto porciones normativas”.

La consejera Dania Ravel expuso que todos recibieron presiones de ambos bandos y aseveró que el criterio aplicado para la asignación de plurinominales es el mismo desde 2015.

“No deja de ser llamativo las exigencias de personas que fueron consejeras electorales, que estuvieron aquí sentados y que no hicieron una modificación, una interpretación diversa de la manera como nosotros estábamos aplicando esta fórmula”, dijo de un conjunto de exconsejeros que siempre votaron por aplicar la fórmula avalada hoy.

“No dijeron en ningún momento, que deberíamos de entender que donde dice partido político se debe de interpretar coalición y mucho menos lo votaron así en este Consejo General”, señaló.