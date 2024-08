Revive 4T modelo de "cachirules" y obtiene 26 curules en la Cámara de Diputados

No se trata de algo nuevo, antes ya se ha aplicado esa "modalidad", donde diputados del pertenecientes a Partido Verde Ecologista de México (PVEM) compitieron con las siglas de Morena y en la pasada elección fue al contrario: en la boleta aparecieron como diputados del PVEM, pero en con militancia morenista.

Así, 17 virtuales diputados electos son militantes de Morena, pero se "disfrazaron" de candidatos verdes y seis se colaron como si fueran del PT, por lo que en total 23 morenistas ocuparon postulaciones de sus aliados. En tanto, uno del PVEM y dos petistas se presentaron con cachucha guinda.

En la oposición, el INE también detectó un caso: un militante del PRI que contendió y ganó su elección bajo las siglas del PAN.

Un viejo "truco"

La postulación de candidatos que militan en un partido, pero están afiliados a otro no es rara y, de hecho, es una estrategia que usó en 2012 y 2015 el PRI con sus exaliados el PVEM y Nueva Alianza (Panal).

En 2018, el modelo lo copiaron. Morena y sus aliados el PT y Encuentro Social (PES); lo repitieron en 2021 morenistas, petistas y el PVEM, con el que tres años antes sólo había coalición legislativa que evolucionó a electoral.

En todos los casos, la intención de postular 'cachirules' fue burlar controles y lograr la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados: al aparecer con menos diputados de los ganados en realidad, el tricolor y luego Morena, pudieron gozar de 8% de sobrerrepresentación de diputados federales.

Actualmente la estrategia está en desuso, pues el Instituto Nacional Electoral (INE) los detecta y los contabilizan al partido al que está afiliado el candidato ganador para efectos de asignación de diputados plurinominales, expertos electorales consideran que no ha variado el afán de control, sino la táctica.

El cambio de estrategia

Para evadir esos controles, el plan es ir en Coalición para aumentar el potencial de votos; los aliados que aceptan subsumirse son premiados con más diputados y más recursos para sus bancadas.

“La estrategia es ir coaligados. Si Morena hubiera competido solo, hubiera ganado 49% de las de los escaños nada más... ir en Coalición le permite a Morena 8% de sobrerrepresentación, para el PVEM otro 8% y para el Partido del Trabajo (PT) otro 8% y garantizar control morenista sobre dos bancadas más y sus excedentes”, explica Sergio Bárcena, director de Buró Parlamentario.

Detalla que con esa "modalidad" ni Morena, ni Verde ni PT violan ese 8%, pero si lo sumas está sobrerrepresentada esa coalición. "Se hizo la coalición para poder tener más diputaciones, sin ganar más distritos”, remarca.

La estrategia podría resumirse en dividir en tres partidos lo que en realidad opera como una sola fuerza. El especialista electoral Said Hernández explica que los partidos de la llamada “Cuarta Transformación” son, en términos legislativos, uno solo.

“Lo novedoso no es que se pasen de un partido a otro, sino que no importa en cuál están o hacia donde migren: operan como uno solo. Antes sí había una división tajante de que cada partido tenía sus escaños y cada partido se rascaba con sus uñas. Ahora es tal la fuerza que tiene Morena, que el PVEM y el PT no son actores reales partidistas en el Congreso. Los tres están actuando como un bloque unitario”, refuerza.

Una evidencia de que se considera un solo bloque, una sola fuerza, es que la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, ha presentado en dos ocasiones en la conferencia mañanera una diapositiva de los legisladores de la 4T que tendrá su partido en la próxima legislatura.