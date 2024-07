Sobrerrepresentación y reforma judicial, batallas de Morena para despedir a AMLO

¿Cuántos legisladores le tocan a Morena?

Hasta ahora, las proyecciones que se han hecho desde la Secretaría de Gobernación el partido Morena las ha asumido como suyas. El 3 de junio, al día siguiente de la elección y con base en resultados del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), la secretaria Luisa María Alcalde difundió en la conferencia “mañanera” y ante el mandatario Andrés Manuel López Obrador, sus proyecciones electorales.

Este miércoles 17 de julio volvió a hacerlo en la conferencia de prensa presidencial, aunque modificó ligeramente las cifras, dando a la 4T un diputado más, pues se basó ahora en los resultados de los cómputos distritales, que ya son oficiales.

Morena, que por sí mismo ganó 161 distritos, Alcalde aseguró que le tocan 87 de representación proporcional, por lo que esa bancada sería de 248 diputados, el 49.6% del total de toda la Cámara, por haber obtenido 43.54% de VNE; los resultados de cómputo distrital antes de eliminar votos nulos y otros le dieron un porcentaje de 40.84% votos.

Según el escenario presentado y defendido por la Secretaría de Gobernación, el Partido del Trabajo ganó 38 distritos con sus candidatos, pero en coalición le tocarían 12 diputados de representación proporcional para una bancada de 50 legisladores. La VNE de los petistas fue de 5.83% y en cómputos 5.47% de los votos, pero accederá a 10% de las curules totales.

Siempre conforme a esas proyecciones no oficiales, el Partido Verde (PVEM) habría ganado en urnas 57 diputados de mayoría relativa y le tocarían 18 diputados, lo que da una bancada de 75 legisladores. Su VNE fue de 8.95% y en cómputos llegó a 8.39% de la votación nacional pero controlará el 15% de las curules de diputados.

Así, en suma, a los tres partidos de la cuarta transformación les correspondería un total de 373 de 500 diputados, un control de 74.6% de la Cámara y con ello mayoría calificada de dos terceras partes que le permitirían reformar la Constitución.

Por tanto, Morena con 40.84% de los votos –según los cómputos distritales–, el PVEM con 8.39% y el PT con 5.47% suman en conjunto una votación nacional en las elecciones de diputados de 54.7%, pero tendrían un 19.9% más diputados.

El peso de la 4T varía ligeramente si se considera la votación nacional emitida (según el cálculo de Gobernación) y esos partidos tendrían, un peso en la elección de 58.32%.

“Primera regla de la Constitución que regula la sobrerrepresentación: no más de 300 diputados” y Morena, PT y PVEM lo cumplen, defendió la secretaria Alcalde.

“Y segunda regla que establece la Constitución, el total de la votación emitida más 8 puntos porcentuales no puede exceder”. La votación emitida por Morena fue de 43.54 si se incluyen los diputados plurinominales “da una representación de 49.6%, No excede la segunda regla”.

Con ese número de curules en su control, la reforma judicial y cualquier otra reforma constitucional prosperaría sin problemas y así lo aseguró la funcionaria.

Conforme a las reglas Morena, PT y PVEM –añadió- “obtendrían 373 diputadas y diputados, es decir, una mayoría calificada que te da la posibilidad de modificar la Constitución. No solamente las leyes. ¿Por qué esta discusión y por qué no quieren que se aplique el mismo criterio de la Constitución que se ha mantenido desde 2008? ¿Por qué ahora dicen no, que no sea por partido, que sea por coalición?

“Porque no quieren que se obtenga mayoría calificada para poder modificar la Constitución, llevar a cabo la reforma al poder judicial y con ello que la gente pueda votar por jueces, magistrados y ministros. En el fondo eso es lo que está sucediendo y por eso ya no les gustó el criterio que se ha mantenido siempre”, acusó la secretaria de Gobernación al defender a su partido desde la mañanera.