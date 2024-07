El TEPJF revoca curul a diputado electo del PVEM por ser deudor alimentario

“Está demostrado que al momento de registrar su postulación no cumplía con el requisito relativo a no ser deudora alimentaria morosa, lo cual, como ya se determinó en el precedente citado, no puede subsanarse con posterioridad, con la consecuencia de que se le permita obtener la candidatura”, dijo, al analizarse el caso, la magistrada presidenta del TEPJF Mónica Soto Fregoso.

Así, por mayoría de votos, los magistrados avalaron la resolución de la Sala Regional Toluca que había confirmó el resultado del cómputo y la declaración de validez de la elección pero resolvió revocar la entrega de la constancia de mayoría a Carballo Gutiérrez y ordenó que sea el candidato suplente, Pablo García García, quien deba acceder al cargo.

La Sala Toluca había argumentado que “la determinación de ser deudor moroso no impacta ni afecta la validez y legalidad de la entrega de la constancia de mayoría a favor del candidato suplente ni se puede hacer extensiva su inelegibilidad, pues de igual forma que el propietario y contrario a lo aducido por el partido recurrente, también fue electo popularmente al haberse registrado ante la autoridad electoral, lo cual es conforme al sistema de suplencias”.

Carballo Gutiérrez es funcionario de Lerma, pues fue director de la Casa de Cultura, exdirector de la Oficina de Atención a la Juventud y excoordinador del Organismo de Agua en Lerma.

En la discusión del caso Soto Fregoso agregó que el excandidato del PVEM “sabía que para obtener la candidatura no debía tener obligaciones de pago pendientes de cubrir ni estar inscrito en un padrón de personas deudoras (…) estaba consciente de que en ese momento no reunía esas calidades y aun así se registró y se postuló”.

Por eso indicó que pese a que el PVEM y Carballo argumentaron que éste ya se había puesto al corriente no hay evidencia de ello.

Además está demostrado que al momento de registrar su postulación no cumplía con el requisito relativo a no ser deudora alimentaria morosa.