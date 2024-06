LIVE: Reforma Judicial no resolverá problemáticas de millones, dicen expertos

Georgina De la Fuente, especialista en procesos electorales y integrante de la Red de Politólogas; Francisco Burgoa, abogado constitucionalista y profesor en la UNAM, y José Mario de la Garza, abogado presidente de la asociación civil Perteneces, que trabaja en la defensa de personas que se encuentran en prisión injustamente, son los invitados de este jueves, en el que se puso sobre la mesa el proceso de transición entre el gobierno de López Obrador y Claudia Sheinbaum, así como la reforma al Poder Judicial que se busca concretar.

Al respecto, comentaron que la reforma al Poder Judicial, planteada por el presidente López Obrador y por la presidenta electa, Claudia Sheinbaum está dirigida a modificar ministros, jueces y magistrados, pero no toma en cuenta las verdaderas problemáticas en impartición de justicia en el país.

José Mario de la Garza, abogado y presidente de Perteneces A.C, aseguró que la reforma al poder judicial, solo es un movimiento de la élite de la Suprema Corte de Justicia y los juzgados, no de las verdaderas problemáticas que viven a diario millones de mexicanos que siguen un proceso judicial.

Dijo que el enfoque se le está dando el presidente López Obrador y la presidenta electa, Claudia Sheinbaum es político sin tomar en cuenta las verdaderas problemáticas del poder judicial

“Venganse al México real para que vean lo que es la justicia, para que vean a las miles de mujeres violentadas que no resuelven sus asuntos, a las miles de personas que no resuelven sus expedientes que no se resuelven, esa es la justicia que mexicanos queremos resolver”, valoró

El abogado expresó que Claudia Sheinbaum iniciará su administración con una agenda y línea política marcada por el aún presidente Andrés Manuel López Obrador que no pudo concretar, lo que repercute en los mercados internacionales.

“Hay un nerviosismo de los mercados de decir ¿por dónde va la presidenta? si va a estar controlada por una agenda impuesta o si el presidente (López Obrador) va a seguir siendo el que controla la agenda política de este país”, adelantó.

En esta visión coincidió Francisco Burgoa, profesor de la UNAM, quien aseguró que la reforma al poder judicial es un revanchismo político:

“¿Queremos transformar el sistema de justicia? hay que empezar en lo local, en las fiscalías locales para la procuración de justicia, el poder judicial de la federación claro que también forma parte del sistema de impartición, pero no es la justicia cotidiana”, señaló.

Por su parte, Georgina de la Fuente, especialista de la Red de Politólogas consideró que el anuncio de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, sobre llevar a cabo una consulta ciudadana en materia del Poder Judicial, se puede traducir en un acto poco transparente, ya que no existe una metodología para ello, que se suma a las intenciones de Morena y de legisladores federales de este partido de colaborar en este ejercicio.

“No sabemos absolutamente nada, solo que la van a ejecutar (la consulta) el fin de semana y se van a publicar los resultados, el legislativo dice que hará foros, pero tenemos experiencia que el legislativo realiza parlamentos abiertos y suelen ser simulaciones, no nos engañemos, está bastante claro, se espera tener resultados evidentemente que no están satisfechas con cómo funciona el poder judicial”, advirtió.