AMLO le pidió unirse en 2017... pero el PRD prefirió caminar con el PAN y el PRI

“Aquí en el Estado de México lo digo con toda claridad, con franqueza: si en la entidad en estos días no hay un deslinde de PRD, PT y de Movimiento Ciudadano, y siguen apoyando a (Enrique) Peña Nieto y al régimen corrupto, no va a haber ningún compromiso hacia adelante; en 2018 no vamos a ir con ellos”, dijo.

En un evento en Naucalpan, Estado de México, López Obrador pidió en ese momento a la dirigente del PRD, Alejandra Barrales, que se unieran a su movimiento y apoyarán a Delfina Gómez, quien era la candidata de Morena para el gobierno del Estado de México. Sin embargo, el partido que surgió en 1989 no aceptó.

Siete años después, el PRD está rumba a perder su registro nacional al no lograr el 3% de los votos; el PT que aceptó ir con Morena desde esa fecha, incrementó sus voto: pasaron de 3.3 millones de sufragios a 3.8.

Según los Cómputos Distritales y con el 100% de las actas computadas, el partido obtuvo 1.8% de los votos totales en la elección a la presidencial de la República; 2.4% de los sufragios para la Cámara de Diputados, y 2.2%, para el Senado. Esto significa que para ninguna elección federal logró el porcentaje establecido por la ley electoral. Es decir, les faltó .56% de los votos, que significan 334, 380 de éstos.

Para la pérdida del registro nacional de forma oficial, la Junta General Ejecutiva del INE deberá sesionar y anunciarlo y ordenar la publicación de la declaratoria en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Después, la Comisión de Fiscalización del órgano electoral administrativo, designará un interventor responsable para que controle y vigile el uso y destino de los recursos y bienes del partido.

El PRD se fundó en 1989 bajo ideales de la defensa de los derechos y la equidad social, y con la unión de varios partidos de izquierda, como el Partido Mexicano Socialista, el Mexicano de los Trabajadores, el Socialista Unificado por México, el Popular Revolucionario, entre otros.

Todo comenzó dos años ante, 1987, cuando Cuauhtémoc Cárdenas fue relegado para la candidatura presidencial, ya que, como era costumbre en el PRI, el presidente de la República de ese entonces eligió al contendiente oficial que fue Carlos Salinas de Gortari.

Por ello, Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínezu dejaron su militancia priista y formó un grupo denominado Frente Democrático Nacional. Años después lo convirtieron en el PRD.

Entre los personajes que han pasado por el PRD son el presidente Andrés Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, Ricardo Monreal, David Monreal, Ifigenia Martínez, Layda Sandores, René Bejarano, Dolores Padierna. Todos ellos ahora en Morena.

El PRD logró su primer triunfo en 1997 al ganar el gobierno de la Ciudad de México; antes de ello, en la capital del país existían regentes que eran asignados por el presidente de la República, pero tras una reforma política este territorio logró que sus ciudadanos eligieran a su gobernante.

En esa ocasión el primer perredista que obtuvo el gobierno del entonces Distrito Federal fue Cuauhtémoc Cárdenas, después le siguió López Obrador, Marcelo Ebrard y Miguel Ángel Mancera ; todos postulados y votados bajo las siglas del PRD.

La debacle del sol azteca no comenzó en estas elecciones, sino desde 2012, cuando su principal activo político, Andrés Manuel López Obrador, dejó de militar en este organismo político y anunció que crearía el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) , que dos años después, lograría el registro como partido ante el INE.

En 2015 Morena participó por primera vez en unas elecciones y ahí comenzó a ganar lugares en gubernaturas y en la Cámara de Diputados, por lo que poco a poco fue desplazando al PRD, al PAN y al PRI hasta llegar al 2024, cuando ganó por segunda ocasión la presidencia de la República y controlará 24 estados y la mayoría en el Congreso de la Unión.