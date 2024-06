Crónica | Avalancha de Morena borra los festejos de Gálvez y Máynez

Se acabó el festejo para los 'xochilovers'

“Ya vámonos. Ya no tiene caso aquí”, dice uno de los xochilovers, vestido de playera rosa, luego de que el Instituto Nacional Electoral dio a conocer que Xóchitl Gálvez no la favorecían las preferencias electorales.

Pasaba la media noche, cuando la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, dio a conocer que Claudia Sheinbaum se perfila para ser la primera presidenta de México, en ese momento el equipo de campaña de Xóchitl Gálvez quedaron silenciados, la música en el hotel Presidente Intercontinental donde se reunían la contendiente fue apagada, los simpatizantes de ésta se veían unos a otros sin poderlo creer.

“No puede ser”, dijo un hombre vestido de rosa, todavía incrédulo de que Xóchitl se perfilará para tener de 26.6 a 28.6% de los votos totales. La consejera presidenta terminó de dar su mensaje y todos comenzaron a gritar “Xóchitl, Xóchitl, Xóchitl” en apoyo a esta mujer que viene de Tenatepec, Hidalgo, y que quería llegar a Palacio Nacional.

“Qué difícil ha de ser salir a dar un mensaje en esta situación”, dijo un adulto mayor que también se considera xochilover. Xóchitl Gálvez salió acompañada de los dirigentes del PAN, Marko Cortés; del PRI, Alejandro Moreno, y del PRD, Jesús Zambrano, quienes no podía ocultar que habían perdido con un largo margen de 30 puntos porcentuales, pues se mostraban callados y viendo al suelo, lo que contrastaba con las sonrisas que por la mañana mostraban.

Después de la medianoche, Xóchitl Gálvez salió a reconocer que los resultados no le favorecían. (Foto: Quetzalli Nicté-Ha/Reuters

)

En este mensaje, la contendiente de la coalición Fuerza y Corazón por México mencionó que reconocía la victoria de su contrincante Claudia Shienbaum y que continuará desde la oposición para señalarle al gobierno lo que hace mal. “Reconozco que las tendencias para la elección presidencial no me favorecen y que no hay información que surgiera que esto pudiera cambiar durante los cómputos distritales”, declaró la candidata, quien trataba de sonreían, pero al mismo tiempo estaba seria.

Minutos antes de este mensaje, el PAN canceló el festejo que ya armaba en el Ángel de la Independencia, donde ya había colocado un templete y sillas para celebrar que habían ganado la Presidencia y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Xóchitl Gálvez perdió, pero aun así los dirigentes del PAN, PRI y PRD llegarán al Senador, pues ya tiene reservado su curul; aunque por el momento no dijo la contendiente que hará, prometió regresar en 3 o 6 años. “Nos vemos en 3 o 6 años”, finalizó.