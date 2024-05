Xóchitl Gálvez va a la Basílica; en la recta final busca votantes católicos

Como creyente, vine a agradecerle a Dios y pedirle que bendiga hoy y siempre a nuestro México. pic.twitter.com/EqMTpTbugX — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) May 31, 2024

A ello se suma que también cuestionó durante el tercer debate a Claudia Sheinbaum de haber vestido una falda en la que estaba la bien de Guadalupe, pues dijo que la morenista no cree en la religión católica y la acusó de oportunismo.

“¿Le contaste a su Santidad cómo usaste a la Virgen de Guadalupe en una falda a pesar que no crees en ella ni en Dios? ¿Le platicaste que derrumbaste una iglesia en Tlalpan cuando fuiste alcaldesa? Tienes derecho a no creer en Dios, es un tema personal, a lo que no tienes derecho es a usar la fe de los mexicanos como oportunismo político. Eso se llama hipocresía”, dijo la candidata de la oposición.

La candidata de Fuerza y Corazón por México se reunió con el Papa Francisco en febrero de este año, en donde reafirmó su fe en Dios y en la Iglesia católica, y le pidió que bendijera a México.

“Para mí y para mi familia fue una experiencia muy emotiva ya que tenemos profundas convicciones católicas desde hace muchas generaciones”, escribió en sus redes sociales.