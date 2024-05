Máynez: “Fiscalía de NL quiere meterme a la cárcel en vísperas de la elección”

Máynez expuso que hace días tiene esta información sobre los supuestos planes de la Fiscalía de Nuevo León y aseguró que es una maniobra del PRI para afectarlo de cara a la elección.

“La guerra sucia va a arreciar en los próximos días, pero tengo la entereza, la dignidad, para enfrentarla. Siempre voy a hablar con la verdad, siempre voy a hablar de frente, y creo que está gente ha roto todos los límites de lo que debería ser la política”, dijo.

Recordó que la fiscalía estatal ha sido señalada en diversas ocasiones por no resolver los casos de impunidad más emblemáticos de Nuevo León, como el feminicidio en abril de 2022 de Debanhi Escobar, una joven de 18 años, desaparecida en Escobedo.

Dos años después, no hay detenidos por su asesinato. “Esa fiscalía que no hizo justicia en ninguno de los casos más emblemáticos de la impunidad de los últimos años en Nuevo León, el caso Debhani Escobar y todo los casos que no han podido resolverse, está intentando fabricar un caso después de la tragedia, del accidente que se dio en Nuevo León, en el que, lamentablemente, perdieron la vida nueve personas, en el que se derrumbó el escenario donde yo estaba”, subrayó.