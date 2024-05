Cómo marcar la boleta este 2 de junio y otras preguntas clave para participar

¿Cómo debo marcar mi voto?

Pero debes saber que solo puedes marcar con una X, una palomita o algún otro símbolo de aprobación en un solo recuadro, dos recuadros o los tres recuadros de la misma coalición.

El consejero Martín Faz detalló que los ciudadanos pueden votar por el partido A, B o C de una coalición. Cada partido político aparecerá con su nombre y emblema.

Se puede votar únicamente por el partido A, por el A y B, por el A y C o por el A, B y C, pero al final solo contará por un sufragio. O bien, por aquel partido o la candidatura, que no vaya en coalición.

“Si votas por un solo partido, es suficiente, pero si quieres hacerlo por dos o los tres de la coalición, no hay ningún problema”, indicó en entrevista, al recordar que la forma más fácil de emitir el voto es guiarse por el o la candidatura o partido de tu preferencia.

Sin embargo, aclara que en la papeleta no se debe marcar por una candidata o candidato de distinta coalición, porque el voto se anula.