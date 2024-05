La juventud desconfía y se siente excluida de la política en México

Se sienten excluidos

Las y los jóvenes encuestados tienen esas sensaciones por la forma en que se ejerce la política en el país y por los perfiles políticos que la representan.

Incluso, afirman que participarían en política dentro de áreas de su interés, pero consideran que sus opiniones no son tomadas en cuenta o solo les escuchan en periodos electorales.

Así lo considera el 63.6% de los jóvenes encuestados que se dijeron sentirse excluidos de la política.

“La política a mí se me hace un tema que no impacta en mi vida (...) Siento que los jóvenes no nos ponen atención, van más por los adultos mayores que son los que más necesitan y dan despensas, dan cualquier cosa”, considera Nohemí, una joven de 24 años de Monterrey quien participó en el focus group.

"Nuestra opinión es la que menos les importa porque creen que no pensamos como maduramente”. Joven habitante de Monterrey

El desaliento se da porque la juventud considera que la política es un ámbito que desconoce, que no le impacta directamente o se ejerce con corrupción, sin profesionalismo y sin estrategia.

Los estados con más sensaciones negativas

Baja California Sur es la entidad donde más de la juventud encuestada dice sentirse más excluida de la política, mientras que Aguascalientes acumula más jóvenes molestos con la política.

Además, 51.6% de los jóvenes de la región sur del país indica que la política le resulta aburrida, frente al 62.1% que experimenta lo mismo en la zona norte y 63.9% en la región norte-occidente.