¿Cuál es la diferencia entre PREP, conteo rápido y encuestas de salida?

Lo único que tienen en común el PREP, el conteo rápido y la encuesta de salida es que difunden información sobre resultados electorales de manera preliminar. Te explicamos la diferencia entre cada uno.

¿Qué es y cómo funciona el PREP del INE?

De acuerdo con el INE, el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) es, como su nombre indica, un sistema que provee los "resultados preliminares" de las elecciones, a través de la captura y publicación de los datos plasmados por los funcionarios de casilla en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas que se reciben en los Centros de Acopio y Transmisión de Datos (CEDAT).

Brinda información a partir del cierre de las casillas durante 24:00 horas. Su objetivo es informar, en tiempo real a través de Internet, los resultados preliminares, la misma noche de la jornada electoral.

¿Qué no es el PREP?

El PREP no cuenta votos, sus resultados tienen un carácter preliminar y no son definitivos, por tanto, no tienen efectos jurídicos.

Tampoco es un cálculo de los resultados a partir de estimaciones estadísticas o proyecciones con base en una muestra ni se trata de una encuesta de salida donde se entrevista a las personas que salen de las casillas sobre su voto emitido.

El PREP no es el resultado definitivo de la votación ni sustituye a los cómputos distritales, los cuales inician el miércoles siguiente a la jornada electoral y son los que determinan los resultados electorales.

Este programa se nutre de la captura y publica la información asentada en las actas de escrutinio y cómputo por los ciudadanos que participan como funcionarios de casilla.

Además, los representantes de los partidos políticos tienen una copia de dicha acta, lo que permite cotejar los datos publicados por el PREP.

¿Qué es el conteo rápido?

El conteo rápido es un ejercicio científico estadístico que permite calcular con mayor precisión y confianza las estimaciones de las tendencias de los resultados, la misma noche de la elección, y comunicarlos a la ciudadanía con mayor rapidez.

A través de los conteos rápidos no se conocen resultados, sino lsa tendencias de la elección basadas en una muestra aleatoria de casillas.

Las tendencias pueden ser a favor de un candidato o registrar un “empate técnico”.

Se considera empate técnico cuando las tendencias de dos candidatos se traslapan, es decir, son muy cerradas, por lo que no se puede proclamar una ventaja significativa a favor de uno u otro candidato.

¿Quiénes realizan el conteo rápido?

El INE designa a reconocidos expertos en matemáticas y estadística para crear el Comité Técnico Asesor de Conteo Rápido (Cotecora), que es el encargado de llevar a cabo el ejercicio de las estimaciones de las votaciones el día de la elección; una vez cerradas las casillas comienza su labor.

En esta elección, el INE llevará a cabo 12 conteos rápidos federales: Presidencia, Senado y Cámara de Diputados.

Además, realizará nueve conteos rápidos en ocho estados donde se renovará la gubernatura: Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán y para la elección de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México.