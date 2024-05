Marea rosa toma el Zócalo; Xóchitl Gálvez promete un México para todos

Entre banderas de los partidos PAN, PRI y PRD, la candidata preguntó entre los asistentes si estaban listos para defender la vida y la libertad, pues aseveró que había algo más importante que ganar la presidencia.

“Hay algo más importante que el hecho de ganar; es más importante el para qué queremos ganar. Vamos a ganar para dar, no para recibir; para competir, no para rebajar; para servir, no para servirnos; para escuchar, no para insultar; para respetar, no para humillar; para unir, no para dividir”, enfatizó.

En un discurso que puede considerarse de izquierda por defender ideales como la igualdad social y la democracia, Xóchitl Gálvez se comprometió a sacar a los pobres de su situación y construir a una clase media fuerte.

“Vamos a ganar para llevar medicinas a los enfermos, agua a los sedientos y atención a quienes viven en la pobreza. Vamos a ganar para sacar a los más pobres de la pobreza, para hacer una clase media fuerte. Vamos a ganar para unir a las madres con sus hijos y para reconciliar a las víctimas con la justicia. Vamos a ganar para cuidar nuestro aire, bosques y suelos y para proteger a la tierra que es nuestro hogar”, gritó entre los asistentes que vestían con gorras y playeras del PAN, PRI y PRD.

Entre gritos de “narco presidente”; “Xóchitl presidenta” y “fuera Morena”, la candidata de la oposición aseguró que en estas elecciones del 2 de junio se juegan la presidencia del país, el Congreso de la Unión y nueve gubernaturas.

“Quienes se sienten invisibles, recuerden este pueblo ha elegido ser libre. Que nos escuchen desde Palacio Nacional: ‘Mexico siempre será libre, México será libre”, comentó.