Después de que Morena y Arturo Zaldívar aseguraran este martes 16 de abril que el actuar de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, beneficia a Xóchitl Gálvez , la candidata presidencial de la oposición le dio respuesta a los pronunciamientos del ministro en retiro; le dijo que si tiene pruebas de ello, que las presente y que deje de estar “chillando”.

“Mi respaldo a la ministra. No hay un tema político. Yo ando en campaña y ella está en lo suyo; yo no la he visitado, no la he visto. Y si Zaldívar tiene pruebas, que presente lo que quiera presentar, pero deje de estar chillando, porque es un hombre majadero, prepotente, que me ha agredido una y otra vez y yo no he ido de chillona como él”, dijo la contendiente.