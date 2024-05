Candidato de la alianza en Puebla insulta a morenistas y después se disculpa

En su discurso en este evento que se llevó a cabo el viernes 17 de mayo, aseguró que al igual que esa elección, ganará la gubernatura el 2 de junio de este 2024.

Su expresión causó polémica pues morenistas se indignaron y salieron a exigirle una disculpa pública por discriminar a quienes no simpatizan con él.

#Elecciones2024🗳️ El candidato a la gubernatura de #Puebla por el PRIANRD, @eduardorivera01 llama “morenacos” a quienes no simpatizan con él.

Morenistas se indignan por esta discriminación y le exigen disculpa pública.



El candidato de la coalición de Morena a la gubernatura, Alejandro Armenta Mier exigió a través de sus redes sociales al panista disculparse con los militantes de su partido.

“Es condenable la forma tan despectiva como el candidato del PRIAN se refirió a las y los poblanos que no comparten sus ideas. Te recuerdo, Eduardo, que si aspiras a gobernar se debe de honrar el respeto a todas y todos”, le recordó.

En el mismo sentido fue la exigencia de otros morenistas como Pepe Chedraui, candidato de esta alianza por la capital poblana quien le pidió al panista dejar atrás la polarización.

Gabriel Biestro, coordinador de campaña en la ciudad de Puebla y ex dirigente de Morena, recriminó que si Rivera Pérez es así ahorita, qué no será si llegará a ganar la gubernatura. “Lo bueno es que él no sucederá”, dijo.

Eduardo Rivera se disculpa tras reconocer que los llamó “morenacos”

Más tarde, en sus redes sociales, Rivera Pérez publicó un video en el que reconoció haber llamado “morenacos” a los de Morena y ofreció disculpas a quienes se hayan sentido ofendidos.

“En un mitin cuando hacía referencia que a Morena le habíamos ganado en Puebla capital en la pasada elección por 21 puntos porcentuales hice una expresión incorrecta de mi parte. A aquellas personas que se hayan sentido ofendidas, les ofrezco una disculpa”, dijo.

Consideró que un buen candidato y un “buen gobernante” sabe reconocer sus errores y enmendarlos. La advertencia de los morenistas es que lo denunciarán ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).