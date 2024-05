Mondragón afina plan de seguridad de Taboada, pero descarta estar en su gobierno

"No creo que trabajo termine cuando él (Taboada) entre al gobierno, no creo que él me dijera 'ahí nos vemos', posiblemente estaría yo ayudándolo y aconsejando si él lo permite. Ya tengo una edad en la que no debo, yo creo que todavía puedo por la parte de acá arriba, pero no debo hacerlo", dijo.

El exfuncionario de Marcelo Ebrard ratificó tener confianza en Taboada como un servidor público, como gente de familia y como amigo.

Respecto al plan de seguridad en el que durante dos meses trabajó para que Santiago Taboada lo aplique en la CDMX en caso de ganar la contienda electoral, Mondragón y Kalab reconoció que las cosas ya no son como cuando colaboró con Ebrad, cuando el crimen organizado solo operaba en Tepito.

"La complejidad es bastante mayor, nos dejan muy mal en seguridad.Cuando yo estaba en la Secretaría de Seguridad, cuando Marcelo (Ebrard) era el Jefe de Gobierno, no había problemas graves, nada más había un cártel, el de Tepito, que se quería meter en varios lados. Ahora el cartel de Tepito está en todas las alcaldías, pero no nada más está el de Tepito, está el Cártel de Jalisco Nueva Generación, están los Rojos, los Viagreros, los Guerreros, todo mundo entró a la Ciudad de México", apuntó.

Mondragón y Kalb reconoció así que este será el trabajo que tendrá que hacer frente la próxima Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina.