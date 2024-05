"No podemos ceder", dice López Casarín, quien busca recuperar Álvaro Obregón

Todo el respaldo a Sheinbaum

Es licenciado en Derecho por el Colegio de Estudios Superiores Rubinstein y cuenta con maestría en Dirección y Gestión Ambiental, Aspectos Jurídicos y Empresariales por la Universidad de Barcelona. Antes de ser candidato, fue diputado federal por el Partido Verde Ecologista de México y presidió la comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Además de político es empresario. ¿Por qué decidió entrar a la política y cómo evitará que en su gestión exista algún conflicto de interés?

No solamente soy empresario, he tomado la decisión de participar en la vida política de este país. (…) Ser innovador tiene varias características, una de ellas es adentrarte a lo desconocido y te lleva a que controles muchos escenarios.

En cuanto al conflicto de interés no lo hay, siempre me he conducido con transparencia, con valores, con apego a nuestros códigos, a nuestra ética, a la ley. Afortunadamente años atrás me dediqué a profesionalizar a mis empresas, ¿qué quiere decir esto? Que caminan sin que yo tenga que estar ahí, es un cuerpo de directores.

¿Le afecta políticamente haber apoyado a Marcelo Ebrard como aspirante a la candidatura por la Presidencia?

No me genera ningún conflicto, parece que lo que vivimos es lo que sucede en un proceso interno y se demuestra claramente, no solamente con su incorporación (de Ebrard), la mía siendo candidato de Morena para la alcaldía, una alcaldía de las más complicadas.

Se buscó unidad, se buscó compromiso, se buscó ser un actor o una persona que cree en la ‘Cuarta Transformación’, que cree en el movimiento que nos une más allá. Javier López Casarín, candidato de Morena, PT y PVEM por Álvaro Obregón

Por el contrario, creo que estamos dando una señal clara y contundente de que hay todo el apoyo, todo el respaldo a nuestra próxima presidenta de izquierda, Claudia Sheinbaum.