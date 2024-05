Lía Limón: "Seguridad en Álvaro Obregón no es mérito del Gobierno de la CDMX"

Segundo, la protección a las mujeres. Cuando yo llegué nadie las volteaba a ver, a las madres solteras en la pandemia nadie les daba un abrazo y la verdad si cualquiera se las vio dura ahora una mamá que tuvo que ser al mismo tiempo papá, psicóloga, enfermera, educadora.

Hicimos la Tarjeta Aliada, un programa que se llama Contigo Vecina que nos permitió apoyar a muchas mujeres, ese programa sigue, ahora apoya a 6,000 mujeres jefas de familia. Lo acompañamos de cursos porque a las personas hay que tratarlas como personas. Ayer me encontré a una mujer que me dijo ‘yo recibí el programa, justamente me estaba divorciando y me metí a acabar la prepa gracias a lo que escuché en los cursos’. Me mueven mucho las historias de esas mujeres para quienes el apoyo representó más que un monto económico.

Mi causa de vida son las mujeres y los niños. Poder ser gobierno, tener un impacto y que las mujeres me digan en eventos y recorridos que saben que soy su aliada me mueve muchísimo. Lía Limón, candidata de PAN, PRI y PRD por Álvaro Obregón

Tercero, los espacios públicos. Cuando llegué recibimos los espacios públicos hechos pedazos, hasta denuncias presentamos. Espacios como los Deportivos Plateros, Gómez Farías y Jalalpa, el Parque Águilas-Japón los recibí hechos una pocilga y los rescatamos. Quiero que la gente se sienta digna, tener espacios dignos es dignificar a la persona.

¿En qué ha consistido Blindar Álvaro Obregón?

Blindar Álvaro Obregón con la misma estrategia que echó a andar Santiago Taboada en Benito Juárez –obviamente tropicalizada–. Fue muy importante. Primero duplicamos el presupuesto que le metemos a seguridad de 200 a 400 millones, eso nos permitió aumentar el número de policías en más de un 50%, duplicar el número de patrullas y cuadruplicar el número de cámaras. Pudimos volver a esa estrategia de presencia policial por cuadrante, de policía de proximidad para que la vieran más seguido en las colonias.