Los apagones son por la cerrazón de la CFE, asegura Gálvez, pide abrirse a la IP

La candidata presidencial por el PAN, PRI, PRD, Xóchitl Gálvez, señaló que si la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no se abre al sector privado, los apagones en el país continuarán. Por ello, prometió que, de llegar a la Presidencia tras las elecciones , va a retomar las subastas de energía eléctrica con el sector privado.

“Hoy tenemos parques industriales que no tienen energía eléctrica, por la cerrazón de la CFE; si no cambiamos esa cerrazón, los apagones van a seguir. Primero, tenemos que entender que la energía limpia es la más barata. Mi gobierno va a retomar las subastas de energía eléctrica con el sector privado, no tengo ninguna duda”, dijo.