Sheinbaum afirma que no tendrá problema para cumplir con plan energético

En el día 74 de los 90 que comprenden las campañas por la Presidencia de México, Claudia Sheinbaum sostuvo una reunión con la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (F.S.T.S.E.).

Al término del encuentro, la abanderada afirmó que en su gobierno, buscará que el Estado mexicano se encargue de generar el 54% de energía.

“Ahora vivimos una época especial por las altas temperaturas y lo que hemos planteado es que el 54%. lo siga desarrollando CFE y el Estado mexicano. ¿Por qué digo el ‘Estado mexicano’? Porque la compra de las plantas de Iberdrola fue a través de un mecanismo de FONADIN, de Banobras, no fue directamente Comisión Federal de Electricidad”, afirmó.

Debido a las altas temperaturas, el sistema eléctrico ha sufrido apagones en diversos estados del país. Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha asegurado que se trata de una situación especial a causa del calor.

"Estamos organizados para que no se afecte todo el sistema. Afortunadamente, la Comisión Federal de Electricidad controla todo el sistema de distribución, eso no se privatizó, y eso nos ayuda mucho a que, si falta energía eléctrica en un estado, pueda transmitirse de otro estado, de otras plantas, ya sea de una hidroeléctrica, de una termoeléctrica, eso nos ayuda. Entonces, estamos trabajando en eso, y el viernes, el sábado y el domingo ya no tuvimos problemas", dijo la mañana de este lunes.

INE encargado de cuidar la elección

A tres semanas de que se realicen las elecciones, la candidata de Morena, PT y Partido Verde, afirmó que al Instituto Nacional Electoral (INE) le corresponde cuidar que la elección se realice en el marco legal.

“sto de que siempre hay tema de urnas y robo de boletas, hay que ponerlo en contexto. Eso era hace mucho tiempo y quien tiene que cuidar la elección es el Instituto Nacional Electoral; quien es responsable de que la elección se lleve a cabo dentro de todos los marcos es el Instituto Nacional Electoral”, aseguró.