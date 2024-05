Brugada y Taboada repiten dosis de acusaciones; Chertorivski suma propuestas

Llaman al voto

A tres semanas de que los capitalinos salgan a elegir a su próximo jefe de Gobierno, los candidatos llamaron a votar por su propuesta.

“Confíen, pongamos por delante las coincidencias. El voto esy debe ser útil para lograr el cambio de la ciudad”, pidió Santiago Taboada.

La abanderada de Morena, PT y Verde manifestó su confianza porque la Ciudad de México seguirá siendo progresista.

“Están enojados porque él y Xóchitl van a perder, y con ello se van a caerán todos sus negocios que ya habían apalabrado, eso me llena de alegría porque está ciudad es y seguirá siendo progresista”, destacó.

Salomón Chertorivski, quien se ubica en el tercer sitio de las preferencias afirmó que si las acusaciones que se lanzaron sus adversarios son ciertas, no deberían estar compitiendo. Por lo que llamó a votar por quien no ha tenido “ni siquiera una insinuación de corrupción”.

“Sí hay una alternativa que se llama Salomón Chertorivski porque tú me lo has dicho en todas partes, que soy el mejor candidato el más preparado y el que tiene las mejores propuestas. No votes por quien te dice que va arriba en una encuesta, vota por quien debería de ganar, vota por el que conocen los problemas de la ciudad, quien los ha estudiado, quien conoce las propuestas y las soluciones para cambiar esta ciudad , vota por quien en 25 años de carrera pública no tiene ni siquiera una insinuación de corrupción”, afirmó.

De acuerdo con la "Encuesta de Encuestas" de Expansión Política, al corte del 12 de mayo, Brugada aventaja por 11 puntos al panista, con una intención de voto de 51% frente a 40% del candidato de oposición. En tercer lugar se ubica Salomón Chertorivski, de Movimiento Ciudadano, con 7%.