Xóchitl: “Subconsciente traicionó a Claudia; reconoció que ambición los mueve”

Claudia Sheinbaum, candidata de Morena a la Presidencia de México, cometió hoy un error mientras daba un discurso en Los Cabos, Baja California Sur, pues dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador había llegado a Palacio Nacional por “una ambición personal”. Unos minutos después, corrigió sus propias palabras.

“Nosotros no vamos a llegar a la Presidencia, como lo hizo el presidente Andrés Manuel, por una ambición personal, nosotros llegamos a hacer justicia, a que haya bienestar para el pueblo de México”, expresó Sheinbaum.

Unos momentos después de que el fallo se volviera viral, Mario Delgado, dirigente de Morena, aclaró que todo se trataba de un malentendido.

“Cálmense, aquí está la aclaración. Nosotros volveremos a llegar a la presidencia de la mano del pueblo y siguiendo los principios que nos enseñó nuestro máximo referente: no mentir, no robar y no traicionar”, dijo. Su mensaje fue acompañado con video del momento en que Sheinbaum corrige.

“El PRIAN se irá al basurero de la historia como los vulgares ambiciosos que son. ¡No somos iguales!”, agregó Delgado.

“Me andan corrigiendo aquí por si hay alguna confusión: por supuesto que dije que no llegamos por ambición personal, sino llegamos a transformar nuestra Patria. Si algo se entendió distinto, no es el caso. López Obrador llegó a transformar nuestra Patria”, expresó.