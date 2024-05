Brugada, Taboada y Chertorivski se alistan para el último round

Y si bien dijo que se reportan 90,000 elementos en la Policía en la Ciudad de México, asegura que estos se encuentran divididos en tres corporaciones la Bancaria Industrial, la Auxiliar y la Preventiva, por lo que criticó que “en tareas de seguridad pública no tenemos más de 32,000 elementos”.

Brugada, quien no asistió el evento, basa su apuesta en la “coordinación” en materia de seguridad y para ello, presentó su plataforma Virtual “Visor 360”, que permitirá analizar minuto a minuto, la inseguridad de la capital en base a la recolección de la información de las diferentes dependencias del Estado.

A Taboada no ha dejado de acusarlo de “candidato opaco de la corrupción” y señala que la reducción de los índices de inseguridad en la Alcaldía que gobernó, Benito Juárez, no es obra del panista, sino de la labor realizada por el gobierno de la ciudad. “Que no nos engañe”, ha externado.

La morenista también canceló su participación en el foro “Ciudad con maternidades libres, colectivas e informadas”, en el que la esperaban más de 200 mujeres en el Parque Lindbergh, ubicado en el Parque México de la Colonia Condesa.

La candidata postulada por Morena, Partido del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM), ha reiterado que su selló en la CDMX será el trabajo a favor de las mujeres y ha lanzado su apuesta por una Ciudad Utopía Feminista.