Xóchitl Gálvez: exdirector del CISEN está detrás de agresiones a opositores

Al finalizar un evento en Colima, al ser cuestionada sobre las pruebas qe tenía de que Eugenio Ímaz, exdirector de dicho Centro, está con Morena, respondió: “Es lo que dicen. Esas maneras eran muy común cuando él estaba en el CISEN”.

Mientras en el encuentro con colimenses, Xóchitl Gálvez, aseguró que en este último mes de campañas se intensificarán las amenazas, por lo que le pidió a los ciudadanos no tener miedo, y agregó que Morena se volverá agresivo en esos días".

"Vamos a ganar. No tengan duda, pero necesitamos que no tengan miedo, Van a ver amenazas, aquí nadie va a tener miedo. Yo no tengo miedo, yo estoy con ustedes", enfatizó.

Comentó que estas amenazas son para intimidar, pero confío en que "se tranquilicen las cosas y Morena entienda que tuvo su oportunidad y no resolvió las cosas".

La candidata de la oposición también llamó a los xochilovers a cuidar las casillas, pues dijo que ya ganó y se tiene que cuidar la elección del 2 de junio.

“A esos Xóchilovers los necesitamos para cuidar casillas, ¿quién quiere cuidar una casilla? Acérquense con Patricia para que, aquí está el registro, porque ya ganamos y ahora hay que cuidar esta elección”, señaló la contendiente a menos de un mes de las elecciones.

Indicó además que ya empató en las preferencias electorales a Claudia Sheimbaum y aseveró que en esta semana rebasará a la candidata de Morena. Aseguró que su contrincante representa a la "Santa Muerte", mientras que ella a la vida.