Sheinbaum reprocha que oposición “lucre políticamente con las tragedias”

En conferencia de prensa ofrecida desde Irapuato, Guanajuato, la candidata de Sigamos Haciendo Historia recordó que en días recientes, se dio a conocer un supuesto crematorio en los límites de la alcaldía Iztapalapa y Tláhuac, mismo que fue desmentido por la Fiscalía capitalina.

Consideró que este hecho fue utilizado por la oposición para cuestionar la estrategia de seguridad y también criticó que algunos medios de comunicación hayan reproducido el discurso de los candidatos del PAN, PRI y PRD.

“Hay esta idea de la oposición de que usar estos temas de dolor humano, políticamente les beneficia. No, no les beneficia, la verdad, al revés; lo que quiere la gente, pues es atención, pero no un uso político de una tragedia. Entonces, este uso político por parte de la oposición, del PRIAN, de utilizar políticamente una tragedia, ni siquiera las víctimas están de acuerdo”, argumentó.

Al cumplirse tres años del desplome del tramo elevado de la Línea 12 del Metro, los candidatos Xóchitl Gálvez y Santiago Taboada, abanderados del PAN, PRI y PRD a la Presidencia y a la Jefatura de Gobierno, respectivamente, encabezaron un evento en la estación Parque de los Venados de la Línea 12.

En dichos evento, ambos candidatos se pronunciaron contra el Gobierno de Morena y contra la candidata Claudia Sheinbaum por los hechos registrados la noche del 3 de mayo de 2021, incluso acusaron a la entonces jefa de gobierno de no atender a las víctimas del accidente.

“El tercer informe (de DNV) dice claramente que se cayó por falta de mantenimiento. Obviamente, tiene que ver la mala construcción, tiene que ver la corrupción, así es que no se vale echarle la culpa a (Marcelo) Ebrard, porque ella (Sheinbaum) tiene mucho que ver en eso”, afirmó.

La candidata de Fuerza y Corazón por México también recordó el colapso del colegio Rébsamen y los distintos accidentes en el Metro por falta de mantenimiento.

En este contexto, la candidata Claudia Sheinbaum lamentó que estos hechos sean usados para golpear políticamente su proyecto, sin tomar en cuenta el dolor causado a las víctimas.